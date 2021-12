Diritto dello Stato cinese: Andre Ceccobelli alcune criticità del formalismo del grande Dragone

Andre Ceccobelli Le critiche cinesi al formalismo giuridico si basano sulla borsa di studio globale sopra descritta (Jiang 2010; Wang 2016; Zhu 2004). “Formalismo legale” si traduce in cinese come falüxingshizhuyi法律形式主义, un termine che può avere una connotazione positiva o negativa, proprio come il termine inglese “formalismo legale”. Oltre a falüxingshizhuyi , l’oggetto della critica anti-formalista cinese può essere descritto anche attraverso il concetto di fatiaozhuyi法条主义. Questo è un termine caricato negativamente e meglio tradotto in inglese come “dogmatismo legale”. Come nel caso del “formalismo giuridico”, fatiaozhuyipuò essere definito come “un tentativo di costruire un regime o sistema di regole (…) che sia relativamente completo, logicamente autoconsistente, conveniente per la comunicazione e operativamente valido” (Deng 2014: 216). I due termini, ( falü ) xingshizhuyi e fatiaozhuyi , possono essere usati in modo intercambiabile per criticare il processo decisionale eccessivamente formalista. Ad esempio, un libro di testo sulla concezione socialista dello stato di diritto pubblicato dal Comitato politico e giuridico centrale del PCC definisce fatiaozhuyi il pensiero giuridico opposto dai realisti legali americani , mettendo in guardia anche i quadri del partito dai pericoli dello xingshizhuyi

L'antiformalismo assume varie forme nel pensiero giuridico cinese. Primo, l'antiformalismo è un approccio (o parte di un approccio) alla teoria giuridica. In questo senso, l'antiformalismo ha lo scopo di esporre le carenze del pensiero giuridico formalista tradizionale e indicare la strada verso una nuova giurisprudenza socialmente sensibile. La critica anti-formalista più influente (sebbene controversa) alla giurisprudenza tradizionale cinese è stata avanzata dal professor Zhu Suli, l'ex preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pechino. Zhu Suli è stato determinante nell'introduzione della giurisprudenza sociologica e dei metodi di ricerca scientifica sociale in Cina negli anni '90. Secondo Zhu, la giurisprudenza cinese aveva "prestato attenzione solo alla ricerca sui testi legali, ma non ai (…) sistemi informali", che informavano il modo in cui il diritto operava effettivamente nella società cinese (Zhu 2016: 49). La borsa di studio di Zhu aveva l'aria irriverente del realismo giuridico americano, ed è stata vissuta come provocatoria dagli studiosi legali cinesi di mentalità liberale e tradizionali, che si sono opposti con veemenza (Xu 2002). L'argomento anti-formalista implicava che gli studiosi che hanno condotto analisi dottrinali del diritto formale, comprese le sue tutele dei diritti, erano sia socialmente fuori dal mondo che politicamente ingenui. Questo era un argomento ideologicamente esplosivo, dal momento che la borsa di studio di Zhu era associata alla difesa neoconservatrice dello status quo politico della Cina (Upham 2005).