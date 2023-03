Disa nga momentet më të mira të çmimeve të 95-ta të Oscars

Çmimet e Oscars 2023 ishin plot me fjalime emocionale, rikthime befasuese dhe filma jashtë kësaj bote. Këtu janë disa nga momentet më të mira nga nata më e madhe e vitit në Hollywoodit.

Përqafimi i rikthyer në një epokë tjetër

Ceremonia e së dielës ishte një mundësi për aktorin Ke Huy Quan që të takohej me mikun e tij të vjetër, aktorin amerikan, Harrison Ford.

Quan luajti së bashku me Fordin në Indiana Jones dhe Temple of Doom kur ishte fëmijë. Ai fitoi çmimin për aktorin më të mirë në rol dytësor për “Everything Everywhere All at Once” pas një pushimi dy dekadash nga performanca.

Pas fitimit të filmit më të mirë të “Everywhere’s Everywhere”, ai i emocionuar u ngjit në skenë dhe përqafoi ish-kolegun e tij, i cili i dha çmimin.

Lada Gaga pa make-up

Lada Gaga u sigurua që vokali i saj të ishte në qendër të skenës kur performoi pa make-up dhe e veshur me pantallona dhe një bluzë të thjeshtë.

Pamja për performancën e saj të këngës Hold My Hand, e nominuar për këngën më të mirë origjinale, ishte një kontrast i fortë me paraqitjen e saj të mëparshme në tapetin e kuq, me një fustan të zi “Versace” i tejdukshëm dhe me një korse.

Derisa ishte në tapet, ajo mori lëvdata nga fansat në rrjetet sociale për nxitimin në ndihmë të një fotografi që dukej se ishte rrëzuar teksa po kalonte pranë saj.

Hugh Grant flet për përfitimet e hidratuesit

Humori i aktorit britanik, Hugh Grant, ishte një hit me turmën në Teatrin Dolby të Los Anxhelos.

Kur prezantoi çmimin për dizajnin më të mirë të produksionit me bashkyllin e tij të filmit “Four Weddings and a Funeral”, Andie MacDowell, Grant bëri shaka “Qëllimi i kësaj është i dyfishtë.

“E para është ngritja e rëndësisë jetike të një hidratuesi të mirë. Andie ka përdorur një të tillë çdo ditë të jetës së saj, unë jo.”

Grant më pas i bëri shenjë MacDowell, duke thënë “Ende mahnitëse”. Më pas, ai bëri me shenjë me vete “Në thelb një skrotum”.

Jimmy Kimmel përmend “The Slap”

Prezantuesi i talk show-t të natës u kthye për të organizuar ceremoninë e tij të tretë të çmimeve Oscar.

Ai iu drejtua shpejt polemikës së Oscars të vitit të kaluar, kur Will Smith goditi Chris Rock në skenë.

“Ne duam që ju të argëtoheni, të ndiheni të sigurt, dhe më e rëndësishmja, ne duam që unë të ndihem i sigurt. Pra, ne kemi politika strikte në fuqi,” ka thënë Kimmel.

“Nëse dikush në këtë teatër kryen një akt dhune në çdo moment gjatë shfaqjes, do t’ju jepet Oscar për aktorin më të mirë dhe do t’ju lejohet të mbani një fjalim të gjatë 19 minuta”.

“Por, seriozisht, Akademia ka një ekip krize në vend”, ka shtuar ai. “Nëse ndodh ndonjë gjë e paparashikueshme ose e dhunshme gjatë shfaqjes, uluni dhe mos bëni absolutisht asgjë. Ndoshta edhe ta përqafoni sulmuesin”.

Kimmel nis Oscars me shaka Will Smith, më pas nxjerr një gomar

Në një odë për filmin irlandez “Banshees of Inisherin”, Kimmel më vonë solli një gomar në skenë, shkruan BBC.

Ariu i Kokainës shfaqet

Elizabeth Banks prezantoi çmimin për efektet më të mira vizuale – shoqëruar nga një grizzly shumë hiperaktiv.

“Kohët e fundit kam drejtuar filmin ‘Cocaine Bear’ dhe pa efekte vizuale, kështu do të dukej ariu”, ka thënë Banks me shaka.

Një yll irlandez i Goodbye ka ditëlindjen

Regjisorët e filmit më të mirë të shkurtër, An Irish Goodbye, përdorën fjalimin e tyre të pranimit për të kënduar një interpretim të “Happy Birthday” për një nga yjet e filmit, James Martin.

Pasi falënderoi, regjisori Ross White ka thënë “Ky çmim është në fakt gjëja e dytë më e rëndësishme për sot, sepse është ditëlindja e këtij njeriu”, duke iu referuar Martinit.

“Ne do të donim të përdorim pjesën tjetër të kohës sonë këtu për të kënduar për James,” ka shtuar ai, përpara se të udhëhiqte audiencën në këngë, ndërsa Martin kapte çmimin Oscar.

