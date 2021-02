Disastro Gf Vip, Signorini sostituito. Parla Maurizio Costanzo: “Ecco chi lo ha rovinato, colpa di un concorrente” Cos’è successo

Maurizio Costanzo ha definitivamente bocciato il Grande Fratello Vip. Questa quinta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini ne ha viste di cotte e di crude. Del resto, sono già 5 mesi che i Vipponi si trovano nella casa. Moltissimo tempo rispetto agli standard della trasmissione. La Mediaset, considerato lo share molto elevato, ha deciso di puntare sulla trasmissione anche perché in tema di Covid-19 è una delle meno costose da mantenere. L’autoisolamento è già previsto dal format, riducendo così al minimo i numeri di tamponi e controlli da effettuare.

Ma in un lasso di tempo così lungo è anche ovvio che ne escano fuori di tutti i colori. Nonostante i tentativi di Alfonso Signorini di restare nel politicamente corretto, i concorrenti si sono lasciati andare più di una volta ad affermazioni completamente fuori luogo. Stiamo vivendo un periodo storico molto critico. La battaglia contro le discriminazioni è dura, e il piccolo schermo dovrebbe essere di buon esempio. Non lo è stato sicuramente il Grande Fratello Vip, che oggi ha ricevuto le critiche di Maurizio Costanzo, considerato un maestro della televisione italiana.

Abbiamo visto l’eliminazione di Salvo Veneziano per frasi omofobe, poi di Fausto Leali a causa delle sue frasi fasciste. Poi è stato il turno di Stefano Bettarini, che dopo solo qualche ora dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, ha bestemmiato. Per ultima, Alda D’Eusanio, una donna senza filtri sulla bocca che con le sue gravissime accuse ha costretto Laura Pausini a querelarla. La rossa ha infatti affermato che la famosa cantante viene picchiata dal marito. Insomma, queste sono state solo le più gravi, ma il Grande Fratello Vip è stato riempito di concetti sbagliati che Maurizio Costanzo non condivide.

Sul settimanale Nuovo il marito di Maria De Filippi tiene una rubrica in cui risponde ai telespettatori a domande che riguardano tutti i programmi e i personaggi protagonisti del piccolo schermo. Una utente, in particolare, gli ha scritto che quest’anno il Grande Fratello Vip ha toccato il fondo, tanto che per la prossima edizione si pensa di cambiare regime e conduttore. Maurizio Costanzo non le da torto, anzi, condanna il reality e cerca anche di trovare il colpevole di questo degrado, non da imputare, secondo lui, né ad Alfonso Signorini né a Canale 5. L’unico problema dello show sono i concorrenti che non hanno saputo gestirsi o trattenersi.

“Se il Grande Fratello Vip ha toccato il fondo non è colpa del format, nè del conduttore, nè di Canale 5. A mio avviso la vera responsabilità è delle persone che, da settembre a oggi, hanno frequentato la Casa. Parliamo di professionisti della televisione e dello spettacolo. Questa gente sa bene che là dentro ci sono telecamere ovunque e non è ammissibile che ci si lasci andare in quel modo”, sono state queste le parole che Maurizio Costanzo ha condiviso con i suoi lettori. Lo show di Alfonso Signorini si è rivelato essere diseducativo e sono molti i personaggi famosi che hanno deciso di voltargli le spalle. Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

