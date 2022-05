Disastro Isola dei famosi, Nicola Savino lascia il programma. “Non tornerò più a Mediaset, ecco cos’è successo” Fan sotto choc

Nicola Savino sarebbe pronto a passare dalla Mediaset a Sky. Il suo contratto infatti avrà termine il 27 giugno, giorno in cui andrà in onda l’ultima puntata di L’isola dei famosi che lo vede con un ruolo di opinionista. Quest’anno il reality in Honduras sta riscuotendo molto più successo rispetto alla scorsa edizione, e i vertici hanno deciso quindi di prolungarlo. Non solo i concorrenti, ad aiutare il formati sicuramente anche la presenza del noto personaggio televisivo, affiancato da Vladimir Luxuria. I due formano un bellissimo trio insieme a Ilary Blasi, padrona di casa un po’ caciarona e spesso pronta a lasciare loro la parole.

Ne deriva una sorta di conduzione congiunta che sta piacendo molto ai telespettatori, così come stanno piacendo le simpatiche battute di Nicola Savino. Non si può dire che lo stesso successo sia stato raggiunto da Back to School, trasmissione nata quest’anno che lo ha visto al timone. Un nuovo format di Italia 1 condotto che ha per protagonisti i Vip. La loro missione? Affrontare l’esame di quinta elementare sotto la guida attenta dei loro ‘insegnanti’, dei bambini dai 6 agli 11 anni. Nonostante la buona premessa, lo show non è riuscito a decollare, anche se la Mediaset vuole replicarlo e migliorarlo.

Per dedicarsi a questa nuova sfida Nicola Savino ha lasciato libero il posto a Le Iene, che ha condotto per anni insieme ad Alessia Marcuzzi, attualmente fuori dalle fila della rete di Pier Silvio Berlusconi. Al loro posto, Teo Mammucari e Belen Rodriguez. Il presentatore ha lasciato il certo per l’incerto, ma sicuramente continua a essere molto stimato nel mondo della Mediaset e le proposte lavorative per lui non mancano. Ma a quanto pare c’è un’altra rete che lo sta corteggiando e che già sta preparando gli show da affidargli. A quel che si dice, l’uomo potrebbe cambiare dopo la scadenza del suo contratto.

Nicola Savino potrebbe passare a Tv8 e nello specifico potrebbe diventare un’esclusiva Sky. La maggior parte dei personaggi famosi, di solito, fanno da pallina di ping pong tra la Mediaset e la Rai. Per la rete di Stato in effetti il presentatore ha lavorato più di una volta. Lo ricordiamo a Quelli che il calcio, Scorie, Star academy, L’isola dei famosi, Dopo Festival e Boss in incognito. Ma adesso grazie ai portali digitali esistono nuove realtà che stanno conquistando sempre più telespettatori e anche presentatori di un certo livello decidono di cambiare bandiera e ricominciare con una nuova avventura.

La crescita di reti più piccole infatti può risultare decisamente stimolante per menti brillanti, che magari su reti affermate come la Rai e la Mediaset non hanno avuto la possibilità di dare sfogo alla loro creatività. Sappiamo che il piccolo schermo impone molte regole ai suoi protagonisti. Attualmente su Sky ci sono Max Giusti con Guess my age e Alessandro Borghese con Celebrity Chef. Per Nicola Savino si parla di un game originale creato da Manijay. Il contratto sarebbe in esclusiva e il presentatore non potrebbe ritornare all’Isola nè a Mediaset per il prossimo anno. Cosa sceglierà?

