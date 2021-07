disavventura-per-maurizia-paradiso,-intrappolata-nel-bagno-di-un-hotel:-arrivano-i-vigili-del-fuoco

Un momento di tensione per Maurizia Paradiso che ha festeggiato i suoi 66 anni in Romagna, presso un club di Saludecio. Al risveglio, però, la disavventura. La cantante è rimasta chiusa nel piccolo bagno dell’hotel e si è ritrovata quasi ad avere un attacco di panico. Richiamati dalle urla della transessuale più famosa degli anni ’90, alcuni passanti hanno prontamente dato l’allarme e nel giro di pochissimo tempo si sono presentati sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco.

“Sembravo Mariangela Melato in Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto, quando scopre di essere su un’isola deserta”, racconta Maurizia Paradiso al Corriere della Sera. Si è ritrovata in una situazione difficile di grande spavento, ma nonostante tutto non ha perso la sua verve.

Mi trovavo all’ultimo piano dell’hotel, in un bagno strettissimo in cui faceva un caldo infernale, più di 30 gradi. Era da poco uscito dalla stanza il mio assistente Andrea. A quel punto, mi sono diretta in bagno, dove mi ha seguita il mio inseparabile maltesino bianco, Camillo. Ho chiuso la porta con il chiavistello e mi sono preparata. Ero lì da sola, all’ultimo piano, e al pensiero che il mio assistente potesse tornare anche due ore dopo mi è salito il panico. Ero già rimasta chiusa in ascensore in un albergo di Bellinzona, anni fa, e anche in quel caso fu terribile. Questa volta, ho pensato, ci lascio le penne. Ho preso lo sgabello e alla finestra ho incominciato a gridare chiedendo aiuto. Sembravo Mariangela Melato in Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto, quando scopre di essere su un’isola deserta. Solo nei film una porta va giù con le spallate. Ci ho provato ben due volte – e ricordiamoci che sono nata Maurizio – e non ci sono riuscita.