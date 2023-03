“discarica-a-cielo-aperto,-ora-basta”

“Quell’ammasso di sacchi colmi di rifiuti a ridosso degli appositi bidoni condominiali è uno spettacolo indecoroso. In questi ultimi giorni, nell’area cortilizia comune, situata a pochi metri dalle palazzine, si è infatti formata una vera e propria discarica a cielo aperto che, oltre a emanare un odore nauseabondo, attira inevitabilmente topi e altri animali”. Sono le parole di una donna che vive in uno degli appartamenti del condominio ‘Borgo Allegri’ al civico 101 di via Reale a Glorie di Bagnacavallo. “Non è la prima volta – spiega la donna che ha contattato la nostra redazione – che si assiste a un simile scenario. Una situazione di degrado che si sta registrando, in particolare, con l’avvio del ‘porta a porta’. Prima, infatti, gli inquilini gettavano i rifiuti nei cassonetti di via Aguta. Ora la situazione sta degenerando. Fermo restando che chi abbandona in questo modo decine di chili di spazzatura è una persona incivile, viene da chiedersi se questi comportamenti siano da ricercare nel fatto che ci sia qualcuno che non è ancora a conoscenza del nuovo sistema di raccolta o che faccia finta di non saperlo”.

Come altre persone che risiedono nel condominio, la signora ha più volte segnalato il problema a enti, forze di polizia, all’Ausl e alla multiutility che si occupa del sistema integrato di raccolta e gestione rifiuti. “Ho contattato Hera – racconta –, spiegando la situazione, ma mi è stato risposto che non ritirano rifiuti a terra e che gli operatori provvedono a svuotare i soli bidoni in plastica. Questa discarica a cielo aperto era spuntata anche alcune settimane fa. In quell’occasione i rifiuti erano diventati talmente tanti che gli operatori avevano provveduto a rimuovere i sacchi. Ora però la situazione da una decina di giorni è di nuovo fuori controllo. L’auspicio è che si trovi una soluzione. Non se ne può più. Non dimentichiamo poi che stiamo andando incontro alla bella stagione, e che quindi, se il problema non dovesse risolversi in tempi rapidi, i cattivi odori, complice l’aumento delle temperature, sarebbero ancor più insopportabili”. Non manca infine una battuta ironica: “È vero – conclude la nostra lettrice – che il condominio in cui risiedo si chiama ‘Borgo Allegri’, ma di fronte a un simile scenario di degrado, di ‘allegro’ non c’è proprio nulla”.

Lu.Sca.

Vittorio Rienzo