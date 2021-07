discoteche-chiuse,-il-dj-luca-dorigo:-“sono-inca**ato-nero,-ora-arrotondo-facendo-il-parquettista”

Le discoteche restano chiuse e in Italia monta la protesta. Gestori e addetti ai lavori si sono visti negare la possibilità di riaprire grazie all’introduzione del green pass. La vita di chi lavora in quel settore è ormai stravolta da un blocco destinato a protrarsi. Fanpage.it ne ha parlato con Luca Dorigo. Il dj ed ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato come le serate siano calate drasticamente e il compenso dimezzato. Il quarantenne ha espresso la speranza di poter tornare a lavorare in sicurezza.

