Discurso antietarista de vencedora do Oscar vira inspiração para estudante hostilizada por ter mais de 40 anos: ‘Exemplo pra mim’

Na cerimônia, Michelle Yeoh, de 60 anos, venceu a categoria de melhor atriz e, em seu discurso, chamou a atenção para as mulheres mais velhas. Famosas brasileiras também se posicionaram sobre o caso de etarismo na universidade em Bauru (SP). Discurso de Michelle Yeoh sobre etarismo emocionou estudante hostilizada por conta da idade em Bauru (SP)

Arquivo Pessoal

A estudante que foi hostilizada por três colegas de turma em uma universidade particular pelo fato ter mais de 40 anos afirmou ter se emocionado com Michelle Yeoh, vencedora do Oscar de Melhor Atriz, por conta do seu discurso contra o preconceito a pessoas mais velhas.

Patrícia Linares, que foi alvo de deboches de estudantes mais jovens em uma universidade de Bauru (SP), contou nas suas redes sociais ter se identificado com o discurso antietarista da atriz em meio à polêmica envolvendo o seu caso.

Na cerimônia, Michelle, de 60 anos, fez história ao se tornar a primeira mulher asiática a vencer na categoria de melhor atriz com sua atuação no filme “Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo”. Ao receber a estatueta dourada, ela chamou a atenção para as mulheres mais velhas.

“Obrigada, para todos os meninas e meninas que se parecem comigo que estão assistindo, isso aqui é símbolo de esperança e possibilidade, de que todos os sonhos se torna realidade. E, senhoras, não deixem ninguém dizer que vocês já passaram do seu auge. Nunca desistam”, declarou Michelle.

A estudante compartilhou o momento em que Michelle Yeoh ganhou a premiação máxima da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

“Eu achei que ela [Michelle] estava falando comigo. É um exemplo para mim. Tenho até um print dela no meu celular”, revelou a estudante de biomedicina.

Patrícia Linares compartilhou nas redes sociais o discurso de Michelle Yeoh

Instagram/Reprodução

Patrícia, que completou 45 anos nesta terça-feira (14), revelou que durante muito tempo adiou o sonho de cursar uma graduação, mas que, agora, finalmente conseguiu realizá-lo.

“É um sonho de adolescência que nunca pude realizar porque tive várias interrupções de estudo. E agora também não vou desistir, o sonho não morreu dentro de mim”, conta.

Estudante hostilizada por ter mais de 40 anos relembra momento em que descobriu vídeo: ‘Chorei muito’

Arquivo pessoal

Patrícia iniciou os estudos na instituição Unisagrado em 27 de fevereiro e está no primeiro ano. Na última sexta-feira (10), uma publicação no Twitter, com mais de sete milhões de visualizações, mostrou três universitárias debochando dela pelo fato de ela ter “40 anos”.

Em vídeo, universitárias de Bauru debocham de colega de sala de 40 anos

O vídeo viralizou e gerou indignação pelo etarismo contido nas falas das jovens estudantes. Em determinado momento, uma das meninas chega a dizer que Patrícia deveria “estar aposentada”. (Veja acima).

Patrícia revelou que viu o vídeo pouco antes da apresentação de um trabalho e ficou muito abalada.

No vídeo, uma das universitárias ironiza: “Gente, quiz do dia: como ‘desmatricula’ um colega de sala?”. Logo depois, outra responde: “Mano, ela tem 40 anos já. Era para estar aposentada”. “Realmente”, concorda a terceira.

Universitária vítima de etarismo fala sobre o caso: ‘sonho não morreu’

Em seguida, a estudante que grava o vídeo diz: “Gente, 40 anos não pode mais fazer faculdade. Eu tenho essa opinião”. Elas chegam a dizer que a mulher “não sabe o que é Google”.

Ao g1, a estudante Bárbara Calixto disse que as três estão arrependidas do que falaram e que o vídeo foi uma “brincadeira de mau gosto”.

Universitárias debocham de colega de 40 anos

Reprodução

Apesar da polêmica envolvendo a sua idade, Patrícia rechaçou qualquer chance de desistir do curso e do seu sonho.

“A minha mãe me falava uma frase que era assim: os sonhos são pedacinhos de amor que Deus coloca em nós para um dia a gente concretizá-lo’, e eu sei que eu vou concretizá-lo”, complementa.

O que diz a universidade

Ao g1, a assessoria da universidade disse que está tomando medidas em relação às universitárias envolvidas no caso. “Mas por respeito a todos os envolvidos estamos trabalhando no âmbito institucional e não divulgaremos”, disse.

“O Unisagrado reitera que não compactua com práticas discriminatórias e ofensivas de qualquer natureza e reforça a necessidade de combatê-las, repudiando veementemente todo tipo de manifestação que demonstre apoio a quaisquer atos de violência, física ou psíquica”, diz o comunicado.

Além de Bárbara, as outras jovens que aparecem no vídeo são as estudantes Beatriz Pontes e Giovana Cassalatti. Segundo especialistas, as três alunas podem responder na Justiça pelo episódio.

Universidade publicou nota de posicionamento horas depois

Instagram/Reprodução

Repercussão nas redes

As ofensas relacionadas ao etarismo geraram indignação e famosas também se posicionaram sobre o caso. Celebridades como Ingrid Guimarães, Gretchen, Adriane Galisteu e Renata Ceribelli usaram as redes sociais para debater o etarismo.

Gretchen compartilhou o vídeo da humorista Tatá Lopes brincando com os prós e contras de envelhecer e acrescentou: “Bom diaaaaaa para as novinhas que zoam com as mulheres mais velhas. Sabe por que??? Vocês também vão envelhecer!”.

Famosas repercutiram caso de etarismo nas redes sociais

Instagram/Reprodução

Renata Ceribelli e Alessandra Negrini, assim como Patrícia, também trouxeram à tona o discurso de Michelle Yeoh ao ganhar o Oscar de Melhor Atriz para discutir o assunto.

“Lindo ver a vencedora do Oscar de melhor atriz, Michelle Yeoh, com um discurso contra o etarismo, a discriminação por idade. Precisamos falar mais e lutar contra esse preconceito”, escreveu Renata Ceribelli.

Renata Ceribelli também usou a atriz Michelle Yeoh para falar sobre etarismo

Instagram/Reprodução

“Ou seja, manda pra p* quem te encher o saco por isso. Ou é ignorância, ou medo de perder o poder (no caso dos homens)”, comentou Alessandra Negrini sobre o discurso de Michelle Yeoh.

Ingrid de Guimarães foi outra a usar a vencedora do Oscar como exemplo de que “Talento e dedicação não têm idade”. “Que sirva também de lição às estudantes de biomedicina que fizeram comentários etaristas sobre um mulher que estava começando a faculdade aos 44 anos!”, completou.

Ingrid de Guimarães comentou sobre caso de etarismo

Instagram/Reprodução

Já Galisteu compartilhou uma postagem da escritora Andréa Pachá que diz: “Mulher velha pode estudar se quiser, pode ficar à toa, se desejar. Mulher velha é igual a mulher nova. Só que velha. Envelhecer é privilégio de quem não morre jovem”. Luciana Gimenez comentou um emoji rindo na publicação.

Etarismo vem sendo discutido nas redes sociais após discriminação com estudante

Instagram/Reprodução

Etarismo

Entenda o que é etarismo

Etarismo é o nome dado à discriminação e ao preconceito relacionado com a idade de uma pessoa. Essa repulsa pode resultar, inclusive, em violência verbal, física ou psicológica.

No dia a dia, o etarismo pode se manifestar de diferentes maneiras: como piadas, infantilização ou atitudes que geram exclusão da vítima. No meio profissional, esse preconceito também se mostra em postagens de candidaturas de vagas de emprego com limite de idade ou em frases como “você está velho para isso”.

As denúncias de violações de direitos humanos podem ser feitas de maneira anônima pelo Disque Direitos Humanos, o Disque 100.

Confira mais notícias do centro-oeste paulista:

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

Mata