Com ele foi apreendido 288 eppendorfs cocaína totalizando 840 gramas, 91 trouxas de maconha, com o total de 195 gramas e R$ 1,3 mil em diversas notas , além de um celular e material para embalo da droga. Dise de Araraquara faz operação em ponto de tráfico e prende suspeito de 22 anos

Polícia Civil

A Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes ( Dise) Araraquara (SP) realizou uma operação na quinta-feira (9) em um conhecido ponto de tráfico no bairro São Rafael. Um jovem de 22 anos, suposto “dono da boca”, foi preso em flagrante.

Segundo as investigações da Polícia Civil, o suspeito vendia a droga na rua e buscava na casa onde foram encontrados os entorpecentes.

Investigação

O delegado Fernando Bravo, responsável pela Dise de Araraquara, disse que a investigação começou em janeiro com prisão de um homem de 30 anos.

Segundo o delegado, com este homem, que seria “funcionário” da boca, foi encontrado 132 pedras de crack.

A operação foi dividida em duas etapas e terminou agora com a prisão do traficante.

