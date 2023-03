Dise de Rio Claro prende 2 homens por tráfico e apreende tijolos de maconha, cocaína e haxixe

Segundo a Polícia Civil, os presos são suspeitos de distribuir drogas em várias biqueiras da cidade e região.

Policiais da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Rio Claro (SP) prenderam dois homens na manhã desta quarta-feira (1º) por suspeita de tráfico de drogas.

Segundo a Dise, os presos são suspeitos de distribuir drogas em várias biqueiras de Rio Claro e região.

Após 40 dias de investigação, a Dise cumpriu mandados em uma casa no bairro Bom Retiro e outra no Santa Eliza, onde foram encontrados as drogas.

Nas casas dos suspeitos, de 24 e 26 anos, a equipe da Dise apreendeu 55 tijolos de maconha, além de 21 porções da droga já separadas para venda, um pote com maconha triturada e dois pés da planta.

Foram apreendidos ainda uma porção de haxixe, seis sacos de um pó branco, semelhante a cocaína, duas armas falsas e R$ 580.

Os dois homens foram levados para a Dise onde foram autuados em flagrante pelo delegado Rodolfo Lopes do Canto Júnior.

