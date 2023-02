Flagrante aconteceu no bairro Varotti na tarde desta quinta-feira (9). Em outro caso, jovem de 21 anos foi detido por tráfico na quarta-feira (8). Dise prende dois homens em Santa Cruz das Palmeiras com 50 porções de cocaína

Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil prendeu dois homens, de 28 e 34 anos, por suspeita de tráfico de drogas em Santa Cruz das Palmeiras (SP). O flagrante realizado pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Casa Branca (SP) ocorreu na tarde desta quinta-feira (9).

A operação comandada pelo delegado Wanderley Fernandes Martins Jr. no bairro Varotti apreendeu 50 porções de cocaína e 12 de crack, além de R$ 120.

Segundo a Dise, durante campana os policiais civis observaram os dois suspeitos se revezarem na venda de cocaína e maconha.

A dupla foi abordada, e os policiais encontraram em uma em um terreno baldio uma sacola plástica com as drogas e o dinheiro.

Os suspeitos foram encaminhados para Casa Branca onde ficaram presos à disposição da Justiça.

Outro caso

Jovem de 21 anos é preso em Santa Cruz das Palmeiras com 37 porções de cocaína

Polícia Civil/Divulgação

Na quarta-feira (8), a equipe da Dise também prendeu um jovem de 21 anos que vendia drogas na região central da cidade.

Após investigações preliminares, os policiais surpreenderam o suspeito com 37 porções de cocaína e R$ 130 proveniente da venda de drogas.

Segundo o delegado da Dise, o jovem já tinha antecedente pelo mesmo crime.

