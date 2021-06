disegnare-il-futuro-dei-tsrm-non-è-per-tutolo.

rende la faccenda ben più complessa del troppo facilmente propagandato «futuro per i TSRM e per l’ occupazione».

Anzi, queste medesime contraddizioni sono state condotte per oltre vent’anni: da una parte nulla è stato mai concretamente agito dalla organizzazione nazionale rappresentativa della professione di TSRM per significare i presupposti evidentemente errati della normativa introdotta e poi confermata con il d. lgs. 31 luglio 2020 n. 101 (di solito ed in qualsiasi ambito professionale le competenze tendono ad incrementare e svilupparsi ulteriormente, mai il contrario), dall’altra gli stessi Tecnici Radiologi si sono autonomamente posti in una posizione di inadempienza (pur di non sottostare ad un “penitenziale” obbligo normativo, ossia richiedere che il processo di giustificazione degli esami radiologici sia effettivamente condotto e documentato a cura del medico radiologo, i Tecnici Radiologi compiono l’arrogante atto di ignorare – a rischio e pericolo loro e dei pazienti, ciò che dovrebbe ampiamente essere nelle loro disponibilità in termini di conoscenze, capacità ed abilità).

Se tutto ciò risulta importante già in un ambito ospedaliero, ove comunque una presenza fisica del medico radiologo è sempre esigibile, allora diventa elemento irrinunciabile in un abito decentrato.

Ergo: qualsivoglia nuova istituzione di servizi per «istituire Servizi di Radiografie a domicilio» nella quale equipe non si annoveri la figura del medico radiologo diventa semplicemente fuorilegge, ove l’esercizio della attività del Tecnico di Radiologia in assenza della figura del medico radiologo si tramuti automaticamente in esercizio abusivo della professione di medico radiologo: sarebbe un improbabile futuro per i TSRM e per l’ occupazione.

In sintesi: per «creare l’ambiente migliore» ed evitare la «forma “abusiva”, senza alcun tipo di controllo né radio-protezionistico, né sull’appropriatezza» ad invarianza di norma di legge serve la presenza di un medico radiologo nella equipe di radiologia domiciliare. Per fare questo non serve emanare nuove leggi, disposizioni, direttive, o modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali, in quanto già sussiste una mera pletora normativa. Basta rispettare le norme che pure si fa fatica a leggere e comprendere.

Per quanto ai politici ed ai loro seguaci (che pure, stando ai curricula, dovrebbero capirci qualcosa di management e giurisprudenza), la smettano di maneggiare questioni di cui nulla dimostrino sapere, (la sanità è cosa seria, non si può pensare di gestirla alla stregua della più indifferente ed insensibile imprenditoria commerciale) soltanto con il miraggio di acquisire visibilità e credibilità; soprattutto la smettano di illudere che gli interventi amministrativi ed i nuovi progetti – ammesso siano davvero nuovi, perseguibili e di pragmaticità – siano a costo zero.

Se costoro davvero vogliono fare qualcosa di credibile ed utile per i per i TSRM e per la loro occupazione, si titolino la causa già concepita [4] e da qualcuno (pure in modo assai rocambolesco) perseguita (Gruppo Professioni Sanitarie Unite), di una legge di iniziativa “popolare” per la pari dignità tra tutte le professioni sanitarie. Il referente locale potrebbe essere il dott. A. Alemanno del Policlinico Riuniti Foggia.

Quello sì significherebbe inventarsi qualcosa, in senso stretto ed in senso lato.