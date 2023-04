Nuovo appuntamento per “Understanding the Invisible”, il ciclo di incontri aperto al pubblico con esperti per addentrarsi nella complessità dei dati che la mostra “The Art of Connection” di Albert-László Barabási svela. Prendendo spunto da un’opera del BarabásiLab esposta al MEET Digital Culture Center di Milano, gli esperti ci guidano nel mondo dei dati e dei network creati dal noto laboratorio di Boston per ampliarne il pensiero e rivelare fenomeni complessi della nostra realtà.

Il terzo dei 5 appuntamenti previsti dal ciclo è per mercoledì 5 aprile alle 18.30 con Michele Mauri, ricercatore presso il Politecnico di Milano – Dipartimento di Design e direttore scientifico del DensityDesign Lab. Sul solco degli altri interventi che mirano a spiegare come si costruisce un linguaggio visivo per permetterci di vedere la complessità e come si rende visibile l’invisibile, Mauri racconta come si disegna la complessità.

Per l’occasione, la mostra “The Art of Connection” sarà visitabile fino alle ore 21.

L’articolo “Disegnare la complessità”: Michele Mauri al MEET per il ciclo “Understanding the Invisible” proviene da The Map Report.

Vittorio Rienzo