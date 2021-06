disegnare-piantando-il-riso

Figure umane, creature mitologiche, animali: come immagini realizzate al computer vengono riprodotte nelle risaie di Shenyang, in Cina, in occasione della Festa delle barche drago

Risaie che diventano tele 3D: accade in Cina a Shenyang, nella provincia di Liaoning, in occasione della Festa delle barche drago, ricorrenza tradizionale cinese che si tiene il quinto giorno del quinto mese del calendario cinese. Queste foto, però, ci portano dentro un’altra tradizione orientale: il disegno 3D nei campi di riso.

In realtà, l’idea arriva dalla Rice paddy art, l’arte tanbo giapponese che disegna con le varietà di riso. Ma anche in Cina questa tradizione ha preso piede, al punto che tanti contadini credono sia ormai una ricorrenza propizia per raccolti abbondanti. Nel caso di Shenyang è una tradizione in corso già da molti anni.

Le immagini – realizzate al computer e riprodotte sul campo – rappresentano figure umane, animali, creature mitologiche. L’altezza dei germogli di riso è controllata da un’apposita tecnologia in modo da ottenere immagini uniche. Spettacoli simili, di cui si capisce la vera bellezza da una prospettiva aerea, attraggono ogni anno moltissimi turisti.