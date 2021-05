Un’azienda farmaceutica che dichiara di voler salvare vite ha l’obbligo morale ed etico di ritirare immediatamente il farmaco.

Non siete d’accordo che sia più intelligente e più opportuno aprire un libro medico-scientifico serio ovvero che non abbia conflitti di interesse con le case farmaceutiche e studiare come funziona il vostro sistema immunitario, piuttosto che affidarsi ad un prodotto farmaceutico sperimentale dove la cavia sei tu al posto dei topi?

I dati evidenziano che questi farmaci, denominati ingannevolmente vaccini, causano effetti dannosi alla salute dell’uomo, infatti, il 62% delle reazioni avverse sono indicate come gravi e riportiamo la definizione del termine grave come indicato dall’EMA:

Un effetto indesiderato è classificato come “grave” se

ha causato il decesso; ha messo in pericolo di vita; ha reso necessario il ricovero in ospedale o il prolungamento di un ricovero già in atto; causa una disabilità/inabilità persistente o significativa (a giudizio del segnalatore); è un’anomalia congenita/difetto congenito; provoca altre affezioni importanti sotto il profilo clinico.

Disinfestazione in corso: Pfizer

Tutti i dati condivisi nei nostri video sono basati sui documenti ufficiali a cui potete accedere per visionarli cliccando nei link in descrizione e se non avete dimestichezza con l’inglese aiutatevi con un traduttore online.

Ultima rilfessione, se noi liberi cittadini abbiamo cercato, trovato, letto e condiviso questi documenti ufficiali perchè non l’hanno fatto anche la classe politica e i giornalisti e perchè non hanno condiviso in TV queste informazioni?

Il Popolo Italiano deve mettere fine a questa grottesca e surreale menzogna, che viene professata indefessamente da ben più di un anno dalla classe politica e dai giornalisti, specialmente quelli in televisione, che stanno violando i seguenti articoli del codice penale:

Art 658 Procurato Allarme presso l’Autorità

Procurato Allarme presso l’Autorità Art 656 Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico.

Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico. Art 241 Attentati contro l’integrità, l’indipendenza e l’unità dello Stato

Per non parlare di tutti quei morti avvenuti per il caos creatosi negli ambienti ospedalieri a causa delle scellerate azioni politiche.

Ci sono tutte le condizioni per chiedere e pretendere l’istituzione di un Tribunale Internazionale Militare come quello di Norimberga per giudicare i crimini di guerra dei nazisti e delle loro sperimentazioni sugli esseri umani, ma questa volta molto più severo e molto più efficiente ed efficace, le sentenze dovranno essere implacabili. Questi sono chiari atti criminali contro l’Umanità e coloro che hanno collaborato a questo genocidio devono pagare e non farla franca.

E dovranno essere giudicati, la classe politica e tutti i giornalisti collaborazionsiti e I cosidetti esperti che hanno professato indefessamente la menzogna a danno dell’integrità dello Stato: Alto Tradimento.

Tutti coloro che sono consapevoli di quanto sta accadendo devono unirsi, ci dobbiamo unire per opporci con risoluta perseveranza a questa folle farsa emergenza sanitaria e protestare ad oltranza e fate circolare i nostri video informativi ai commercianti di vostra fiducia che sono i piu colpiti da questa spudorata menzogna.

Uniamoci per difendere i nostri diritti Umani e civili!

LE FONTI

Albert Bourla CEO Pfizer: https://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Bourla#cite_note-42

Salari dirigenti Pfizer: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/78003/000007800321000047/proxystatement.htm

CV CEO PFIZER: http://go.nationaljournal.com/rs/556-YEE-969/images/BusinessLeaders_Albert_Bourla.pdf

Improvac

Pfizer Clinical Pfizer: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT04368728

L’informazione è libertà, l’ignoranza schiavitù!

L’informazione libera e indipendente ha bisogno del tuo aiuto. Ora più che mai… Database Italia non riceve finanziamenti e si mantiene sulle sue gambe. La continua censura, blocchi delle pubblicità ad intermittenza uniti agli ultimi attacchi informatici non ci permettono di essere completamente autosufficienti.

SOSTIENI DATABASE ITALIA