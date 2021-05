“Dislessia in facoltà”, mercoledì 19 l’evento organizzato da Athena e Morgana a Messina

L’iniziativa nasce dall’esigenza di parlare di dislessia all’interno del mondo accademico e dalla collaborazione fra le due associazioni universitarie e la sezione AID di Messina. Prevista l’assegnazione di 0,25 cfu per gli studenti universitari che vi prenderanno parte. Ecco come partecipare

Mercoledì 19 maggio 2021, dalle 17 alle 19, in diretta sulla pagina Facebook dell’Associazione Athena e su quella dell’Associazione Morgana si terrà l’evento online “Dislessia in facoltà”, durante il quale saranno affrontati i temi legati alla dislessia nel mondo universitario. La partecipazione è gratuita e l’evento, curato dalle due associazioni universitarie, è rivolto a studenti, docenti, genitori e a tutti gli interessati. La diretta Facebook sarà condivisa anche sulla pagina Facebook della sezione AID di Messina.Prevista anche l’assegnazione di 0,25 cfu per gli studenti universitari che vi prenderanno parte. L’esigenza di parlare di dislessia all’interno del mondo accademico sorge perché, sempre più frequentemente, gli studenti una volta concluso il percorso scolastico si approcciano al mondo universitario. Nella realtà dell’Ateneo messinese sono ben 150 i giovani dislessici iscritti nei vari dipartimenti e frequentanti. I disturbi dell’apprendimento vanno identificati attraverso delle diagnosi rilasciate da esperti e da lì si attivano percorsi didattici adeguati. Pertanto, nasce l’esigenza di individuare i giusti approcci per favorire un percorso accademico adeguato. Le associazioni studentesche Athena e Morgana, sensibili a tale tematica, hanno contattato la sezione provinciale di Messina dell’AID e, in collaborazione, hanno organizzato questo evento. Il tutto ha trovato l’approvazione del rettore Salvatore Cuzzocrea il quale, nei mesi scorsi, ha elaborato insieme all’AID un protocollo d’intesa proprio per gli studenti DSA.

Ricco il programma della giornata, secondo il quale interverranno: il rettore dell’Università degli Studi di Messina, Salvatore Cuzzocrea, il presidente dell’associazione Athena, Fabio Bertolami; il presidente dell’associazione Morgana, Giuseppe Di Giorgio; la presidente della sezione AID Messina, Monica Grieco; il Neuropsichiatra e già Presidente Nazionale AID, Sergio Messina; la Neuropsichiatra tecnico AID, Eva Germanò; e gli studenti e lavoratori Matteo Cataldo, Giuseppe Fasano e Matteo Minutoli. «L’associazione universitaria Athena, insieme a Morgana, con questo incontro vuole assumersi la responsabilità del monito per gli oltre 150 studenti che studiano presso il nostro Ateneo e ai quali è stata riscontrata la dislessia – dichiara Fabio Bertolami – In questo modo ci faremo portavoce di quello che sarà il protocollo che verrà stilato con l’Università degli Studi di Messina al fine di aiutare e sostenere i nostri colleghi durante il loro percorso accademico». «Come associazione Morgana proponiamo con questa conferenza un’analisi sulla dislessia e quindi sui disturbi dell’apprendimento, cercheremo di sfatare miti e luoghi comuni e dare, a chi parteciperà alla conferenza, le informazioni utili a capire che è nostro dovere trovare i giusti mezzi per dare a tutti la possibilità di esprimere la propria intelligenza, evitando così che la nostra società si privi di tanto potenziale umano che rischierebbe di rimanere inespresso», aggiunge Giuseppe Di Giorgio.