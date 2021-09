disney-annuncia-le-date-dei-suoi-film-fino-al-2024,-compresi-quattro-nuovi-marvel

Nonostante l’ultimo anno e mezzo sia stato davvero difficile per quanto riguarda la programmazione cinematografica, i grandi studios continuano a pianificare sul lungo periodo. In particolare lo fa Disney che, negli scorsi giorni, ha annunciato il calendario di uscite fino al 2024. Una mossa certamente coraggiosa e lungi dall’essere definitiva (molti spostamenti potranno essere fatti in futuro) ma che viene anche dalla fiducia acquisita dopo il successo di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci anelli, la più recente pellicola Marvel che ha sbancato il botteghino negli Stati Uniti e non solo. Oltre ai titoli di animazione e live-action della stessa Disney, le produzioni della 20th Century e della Searchlight (ex Fox) e i film Pixar, nella nuova schedule ci sono anche ben quattro film Marvel ancora senza titolo.

La Casa di Topolino ha approfittato di questi annunci per fare un po’ di ordine nelle sue date di uscita. In primis ha spostato la nuova fatica di Guillermo del Toro, il remake Nightmare Alley, dal 3 al 17 dicembre 2021 e allo stesso tempo ha annunciato che il film spin-off della serie animata Bob’s Burger uscirà il 27 maggio 2022. L’anno prossimo vedrà anche diverse sostituzioni: un film 20th Century previsto per gennaio è stato rimosso e tre titoli Searchlight sostituiranno rispettivamente un live-action Disney previsto per l’8 aprile 2022, un altro 20th Century previsto per il 10 giugno 2022 e ancora un live-action Disney il 12 agosto 2022 (il fatto che siano ancora tutti film per ora senza titolo aggiunge mistero, ma anche confusione, a queste strategie). Alcune certezze però sono state donate ai fan un po’ smarriti: il 4 novembre 2022 uscirà il nuovo film di David O. Russell (anche questo senza titolo ma con un cast stellare con nomi come Christian Bale, Margot Robbie, Rami Malek ecc.) mentre l’atteso live-action de La Sirenetta è atteso per il 26 maggio 2023.

Ma eccoci finalmente al 2024, quando appunto Disney ha previsto numerose uscite di tutti i suoi brand e in particolare, appunto, quattro nuovi progetti Marvel dall’identità ancora sconosciuta: oltre ai progetti già collocati nei prossimi anni (Thor: Love and Thunder, Black Panther: Wakanda Forever, The Marvels, Ant-Man and the Wasp: Quantumania e Guardiani della galassia 3), sappiamo che in cantiere ci sono un nuovo film sui Fantastici 4, Deadpool 3, un nuovo film su Blade (ma che probabilmente farà parte della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe), un quarto Capitan America con Sam Wilson e probabilmente anche un nuovo Avengers. Non è dato sapere quali di questi vedremo nel 2024, nel frattempo questo è il calendario annunciato nelle scorse ore. I film non hanno ancora un titolo.

Film Marvel – 16 febbraio 2024

Film Pixar – 1° marzo 2020

Film live-action Disney – 22 marzo 2024

Film Marvel – 3 maggio 2024

Film 20th Century – 24 maggio 2024

Film Pixar – 14 giugno 2024

Film live-action Disney – 5 luglio 2025

Film Marvel – 26 luglio 2024

Film Marvel – 8 novembre 2024

