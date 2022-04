Disparition de Delphine Jubillar : ces deux intrus perturbateurs qui ont chamboulé les recherches  

Delphine Jubillar est introuvable depuis le 16 décembre 2020. La jeune femme a disparu à Cagnac-les-Mines dans le Tarn et n’a donné aucun signe de vie depuis. Les recherches se poursuivent mais aucun indice n’a permis de découvrir ce qui a pu lui arriver. Le principal suspect, son mari Cédric Jubillar, a été mis en examen pour “homicide volontaire sur conjoint” le 18 juin 2021. Il ne cesse de clamer son innocence et est incarcéré à la prison de Toulouse-Seysses depuis. Les recherches se poursuivent et ses proches ne perdent pas espoir de découvrir ce qui lui est arrivé. Ainsi, une battue a été organisée le 13 avril dernier, afin d’espérer trouver le moindre indice permettant d’expliquer cette disparition. Lors de celle-ci, les volontaires se sont d’abord retrouvés face à un “puit jugé profond” après le jet d’une pierre. Par la suite, en pleine promenade dans la forêt, ils ont découvert un objet surprenant dans un fossé. “Il y a même une poussette, regarde !” a lancé la personne qui filmait les fouilles avant d’ajouter : “C’est horrible“. Toutefois, elle n’a pas souhaité s’attarder sur cette découverte et a simplement poussé un coup de gueule : “Les gens qui prennent la nature pour une déchetterie“.

Ces nouvelles fouilles ont été perturbées par des objets qui ne semblent avoir aucun lien avec la disparition de Delphine Jubillar. Après la poussette, les volontaires sont tombés sur… une voiture abandonnée. “Tu peux m’expliquer pourquoi il y a une voiture là ?“, a lancé celle qui filme depuis le début les recherches. Un véhicule qui semble être là depuis un moment puisque l’on peut voir qu’il est très abîmé et rouillé à certains endroits. Même si le temps passe, les proches de l’infirmière de 33 ans espèrent obtenir des réponses. Ainsi, il est hors de question pour eux de lâcher l’affaire et les amies de Delphine Jubillar organisent régulièrement des battues afin de chercher les environs. Lors de celle du 13 avril dernier, rien de concret n’a été trouvé mais quelques endroits pourraient toutefois servir de nouvelles pistes. En effet, deux puits ont été mis en avant dans le live sur le groupe facebook dédié à la disparition de la jeune femme. Selon les vidéos, un des deux est en partie recouvert d’une grosse dalle en béton tandis que la profondeur de l’autre a été testée avec quelques pierres jetées à l’intérieur. Dans les commentaires de la vidéo, les proches de l’infirmière ont pu compter sur le soutien d’internautes qui ont assuré vouloir leur apporter leur aide. Ainsi, lorsque le groupe sera équipé de grosses torches et d’une GoPro, ces deux endroits pourront être rapidement analysés. Permettront-ils d’apporter des réponses ?

Disparition de Delphine Jubillar : quel autre élément fait beaucoup parler ?

Les recherches se poursuivent et celles-ci sont concentrées sur les téléphones du couple. Selon les informations publiées par le Parisien ce mercredi 20 avril, celui de Delphine Jubillar a été utilisé à 00h07. “Le smartphone laisse deux traces correspondant à l’ouverture de ‘fichiers commandes’ baptisés ‘com.huawei.search et com.huawei.android.launcher“, a d’abord indiqué le journal. “Le premier correspond à l’ouverture de la fonction ‘recherche’ sur l’appareil alors que le second coïncide avec la consultation de la page d’accueil du téléphone quand il est déverrouillé”’, peut-on ensuite lire. Par la suite, il est précisé que le compte Whatsapp de l’infirmière de 33 ans a été activé à 00h09, sans que l’on sache toutefois qui est à l’origine de cette manipulation. La jeune femme aurait-elle fait une ultime recherche avant de disparaitre mystèrieusement ? Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés, jusqu’à preuve du contraire par les autorités compétentes.

Delphine Jubillar © Facebook

Delphine Jubillar © Facebook

Delphine Jubillar © Facebook

Delphine Jubillar © Facebook

Delphine Jubillar © Facebook

Delphine Jubillar © Facebook

Delphine Jubillar © Facebook

Delphine Jubillar © Facebook

Delphine Jubillar © Facebook

Delphine Jubillar © Facebook

Delphine Jubillar © Facebook

Delphine Jubillar © BFMTV