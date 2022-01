Disparition de Delphine Jubillar : cet incroyable rebondissement après l’audition de Louis, le fils de l’infirmière

Plus d’un an est passé depuis la disparition de Delphine Jubillar… Si les gendarmes et militaires font tout pour retrouver la jeune infirmière et disposent désormais de l’historique des géolocalisations du téléphone de son mari, Cédric, un élément pourrait bouleverser les choses. En effet, la dernière audition devant les juges d’instruction du fils du couple, Louis (7 ans) pourrait être annulée ! Selon les informations de La Dépêche, cette audition n’a pas été enregistrée par vidéo conformément à la procédure en ce qui concerne les auditions de mineurs, victimes ou parties civiles, dans un dossier pénal. Ainsi, il appartiendrait désormais aux avocats de la défense de Cédric Jubillar de déposer une requête en nullité dans les six mois qui suivent. De plus, d’autres irrégularités dans la retranscription de cette audition ont été constatées…

Si l’interrogatoire de Louis est daté de la veille, le 25 novembre 2021, la fin de cette audition n’est mentionnée par aucun horaire précis. De plus, si des petites caméras étaient posées sur la table, pas d’image de l’audition du petit garçon ont été trouvées. Cela, serait-il dû à un oubli ou bien à un problème technique ? Me Laurent Boguet, partie civile, représentant les intérêts du fils de Cédric et Delphine Jubillar a assuré : “Dans le cas où cette audition n’est pas validée, on en fera une seconde. Mais il s’agit d’un non-événement puisqu’il n’y a pas, à ce jour, de requête en nullité déposée.” La défense disposera d’un délai de six mois pour soulever un vice de procédure et demander l’annulation de cette audition. Après cette date, l’interrogatoire reste valide.

Lolita : “Le petit Louis a déjà subi beaucoup de choses difficiles”

Jeudi 13 janvier 2022, c’est dans les colonnes du Figaro que la cousine de Delphine Jubillar, Lolita, avait donné des nouvelles de Louis et de sa petite soeur. Elle avait confié alors : “Le petit Louis a déjà subi beaucoup de choses difficiles : entre la perte de sa maman et les auditions… Il faut rappeler qu’il n’a que 7 ans ! Mais en ce moment, les petits ont le sourire.” Enfin, la jeune femme avait ajouté : “Le plus dur pour la famille, ça a été les battues : quand on faisait des recherches, on avait toujours la boule au ventre. On voulait retrouver Delph, mais on avait aussi peur de retrouver son corps. J’ai une certaine image de ma cousine, je ne veux pas en avoir une autre.“

