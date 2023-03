dispersione-scolastica,-valditara:-“ho-chiesto-all’invalsi-un-progetto-per-le-scuole-disagiate.-voglio-una-rivoluzione-del-merito”

“Ho chiesto all’Invalsi di farmi un grande progetto per la scuola più disagiata, che non garantisce a tutti i giovani quelle opportunità e quelle potenzialità che invece in altre realtà d’Italia sono messe a disposizione”.

Vito Califano