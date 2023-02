disputa-acirrada:-brasil-pode-ultrapassar-eua-como-maior-exportador-de-soja-e-milho

Caso se concretize, Brasil passará dos Estados Unidos pela segunda vez na história em relação ao milho – a primeira foi na safra 2012/2013. Milho em propriedade de Sergipe

Arquivo/Josivaldo Goes dos Passos

O Brasil está em uma disputa acirrada com os Estados Unidos pela liderança das exportações de soja e milho, apontou o relatório de previsões do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) publicado na quarta-feira (8).

Segundo o documento, as exportações brasileiras de milho da safra 2022/23 devem se igualar às do país em cerca de 51 milhões de toneladas.

Caso a previsão se concretize, seria a segunda vez na história que o Brasil ultrapassa os Estados Unidos na exportação de milho. A primeira vez foi com a safra 2012/2013, devido à seca que afetou os EUA na época.

A estimativa é que os Estados Unidos exportem 48,9 milhões de toneladas, enquanto o Brasil deve enviar para o exterior 50 milhões de toneladas.

Já em relação à soja, o Departamento de Agricultura Americana prevê que sua exportação continue em queda, com uma baixa recorde de 318 mil toneladas.

Em paralelo, o Brasil e o Paraguai devem ser uma alternativa de vendedores para a Argentina, que sofre com a seca e as altas temperaturas nas regiões produtoras.

Com isso, o Brasil deve alcançar 92 milhões de toneladas em exportação de soja. Já os Estados Unidos devem vender 54,2 milhões para outros países.

Algumas das razões para a exportação inferior dos EUA, devem ser a alta demanda doméstica e os preços mais caros, que deixam o país menos atrativo para os compradores da oleaginosa, aponta o relatório.

Leia também:

g1 ensina a escolher o milho certo pelo cabelo

Projetada com algoritmo, plantação de milho na Argentina forma rosto gigante de Messi; veja FOTOS

De onde vem o milho? Teste seus conhecimentos no quiz

Assista:

De onde vem o que eu como: Milho

Como escolher milho verde

pappa2200