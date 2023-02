Disque censo funciona somente até esta segunda-feira (20)

Serviço agiliza o processo de recenseamento. Censo segue até o próximo dia 28. Censo é realizado até o fim do mês

Helena Pontes/Agência IBGE Notícias

Quem ainda não respondeu ao Censo 2022 pode entrar em contato com o Disque Censo, pelo número 137, até a noite desta segunda-feira (20). É uma maneira de agilizar o processo de contagem e levantamento da população, feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

O recenseamento pode ser agendado pelo Disque Censo. Dessa forma, os recenseadores podem ir até os locais e coletar dados e informações para o Censo 2022. O agendamento é uma ferramenta para concluir o trabalho do recenseamento.

O trabalho do IBGE não termina com essa coleta de dados. O superintendente do IBGE no Tocantins, Paulo Ricardo Amaral, destaca as etapas de supervisões, pesquisa de pós enumeração e reconciliação de dados. “São elementos de coleta de dados e informações para que seja garantida a qualidade do que for produzido”, informa. O censo é o retrato da sociedade brasileira e é a partir desses dados que as políticas públicas são elaboradas.

Censo no Tocantins

O levantamento do censo aqui no estado está avançado. O IBGE já superou a estimativa, que era de 530 mil residências, chegando a aproximadamente 620 mil domicílios recenseados. Mas ainda é importante continuar o trabalho. “Isso significa que todas as pessoas não cadastradas ou estimadas são inseridas dentro do processo do censo para que possam ser contadas e a realidade seja transmitida da forma mais fidedigna possível”, ressalta o superintendente do IBGE.

O censo nas comunidades indígenas e quilombolas no Tocantins já está praticamente encerrado. “Existem alguns detalhes a ser corrigidos, mas, no geral, os indígenas e quilombolas do estado já foram recenseados”, destaca Paulo.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

pappa2200