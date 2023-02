Disque-Denúncia divulga cartaz de homem desaparecido em Angra dos Reis

John Maycon Narcizo, de 30 anos, está desaparecido desde o dia 17 de dezembro do ano passado. Morador do bairro Banqueta, ele foi visto pela última vez quando saiu de casa para trabalhar. John Maycon está desaparecido desde dezembro de 2022

Divulgação/Disque Denúncia

O Disque-Denúncia divulgou neste sábado (4) o cartaz com a foto de um homem desaparecido em Angra dos Reis (RJ) desde o dia 17 de dezembro do ano passado.

John Maycon Narcizo, de 30 anos, era maqueiro no Hospital Municipal da Japuíba. Segundo a família, ele saiu do trabalho para tomar café em casa, no bairro Banqueta, por volta de 15h.

Três horas depois, às 18h, o homem saiu da residência e disse que pegaria um ônibus para retornar ao trabalho. Familiares informaram que ele não chegou ao hospital.

John vestia uma calça jeans escura, uma camisa azul e calçava uma sandália branca quando desapareceu.

A família registrou o desaparecimento na delegacia e, desde então, segue à procura pelo parente desaparecido.

Qualquer informação sobre o paradeiro de John pode ser repassada ao Disque Denúncia pelos telefones 0300 253 1177 (custo de ligação local) e (21) 2253-1177. Outra opção é enviar uma mensagem para o Whatsapp (21) 99973 1177, além do aplicativo “Disque Denúncia RJ”.

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

Mata