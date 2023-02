Disque Denúncia divulga cartaz para localizar suspeitos de matar sargento da PM a tiros em Paraty

Igor Bispo de Amorim, de 31 anos, e João Pedro Ferreira Francisco, de 19, são dois dos principais suspeitos de envolvimento no homicídio do policial militar no dia 24 de janeiro. Renato Tostes passava de moto a caminho do trabalho quando foi atingido pelos disparos. Procurados por suspeita de envolvimento no assassinato do sargento da PM

Divulgação/Disque Denúncia

O Disque Denúncia divulgou, na manhã desta quarta-feira (1º), dois cartazes para localizar Igor Bispo de Amorim, de 31 anos, e João Pedro Ferreira Francisco, de 19, conhecidos como Fumaça e JP.

Segundo a Polícia Civil, eles são dois dos principais suspeitos de envolvimento no assassinato do sargento da Polícia Militar Renato Tostes Carvalho. O crime aconteceu no dia 24 de janeiro em Paraty (RJ).

A elucidação do caso mobilizou todas as forças de segurança, incluindo também a PM, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Guarda Municipal e as delegacias de Paraty e Angra dos Reis.

Contra eles, foram expedidos um mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio qualificado.

Qualquer informação sobre o paradeiro dos suspeitos pode ser comunicada ao Disque Denúncia pelos seguintes canais:

Central de atendimento: (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp: (21) 99973-1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Em todos os meios, o anonimato é garantido.

Relembre o caso

Vítima foi identificada como sargento Tostes

Divulgação/Polícia Militar

O polícia militar foi morto a tiros de fuzil na BR-101 (Rodovia Rio-Santos), em Paraty (RJ). O crime aconteceu no km 544, na altura da Praia de São Gonçalinho.

Segundo a PM, o agente passava de moto a caminho do trabalho quando foi emparelhado por um carro prata. O atirador efetuou os disparos e fugiu em seguida. Os tiros atingiram o policial e o veículo em que ele estava.

Ele foi socorrido por uma equipe de resgate da CCR RioSP, que administra a rodovia, e levado às pressas para o Hospital Municipal Hugo Miranda. Ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A vítima trabalhava no 33º batalhão de PM, com atuação em Angra dos Reis, cujo nome de guerra era sargento Tostes Carvalho. Ele deixou esposa e filhos.

Três suspeitos já estão presos

A partir de investigações, análise de imagens e depoimentos de testemunhas, a Polícia Civil conseguiu identificar cinco homens envolvidos no homicídio. Três já foram localizados e estão presos.

Dois suspeitos foram presos na quinta-feira (26) em Paraty. Eles foram encontrados por policiais civis e militares nos bairros Graúna e Várzea do Corumbê. Durante a prisão, também foi apreendido o fuzil utilizado no assassinato.

Já o terceiro homem foi localizado no sábado (28), em Mangaratiba (RJ). Ele saiu de Paraty em um veículo de aplicativo e foi capturado no bairro Conceição de Jacareí.

Os três homens foram encaminhados para a delegacia de Paraty e vão responder por homicídio qualificado.

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

Mata