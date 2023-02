Disque Denúncia pede informações sobre assassinato do empresário Rogério Van Rybroek

Agropecuarista dono de empresas e fazendas foi morto com dois tiros na nuca em Miguel Pereira no dia 25 de janeiro. Disque Denúncia pede informações sobre morte de Rogério Van Rybroek

O Disque Denúncia divulgou nesta quinta-feira (2) um cartaz para pedir informações que possam ajudar na investigação do assassinato de Rogério Cavalcanti Van Rybroek, figura conhecida em Miguel Pereira (RJ) e região.

O agropecuarista dono de empresas e fazendas foi morto com dois tiros na nuca nas proximidades de um depósito de uma loja de materiais de construção às margens da Estrada de Morro Azul, no bairro Arcádia, na tarde do dia 25 de janeiro.

Qualquer informação sobre este crime pode ser comunicada ao Disque Denúncia pelos seguintes canais:

Central de atendimento: (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp: (21) 99973-1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Em todos os meios, o anonimato é garantido.

Relembre o caso

Rogério Van Rybroek foi assassinado com dois tiros na nuca

Testemunhas disseram à polícia que Rogério estava escolhendo algumas portas de madeira para um imóvel que estava construindo na cidade.

Ainda de acordo com o relato de testemunhas, dois criminosos chegaram em uma moto, realizaram os disparos contra a vítima e fugiram em seguida. Rogério morreu na hora.

Por causa do susto, ninguém que estava no local conseguiu identificar os assassinos, nem a direção para onde a moto seguiu.

Rogério tinha 60 anos. Além de uma carreira sólida como empresário e fazendeiro, seu ofício de paixão, ele também era presidente da Preservale, instituição que contribui para o fortalecimento e a valorização do turismo, meio ambiente, preservação e cultura da região do Vale do Café.

“Rogério era uma pessoa doce, fantástica, do bem. Não imaginava que ele poderia ter inimigos. Esse crime foi irreparável, ele é uma figura ótima pro Vale do Café”, disse Nestor Rocha, vice-presidente da Preservale.

O caso está sendo tratado como homicídio doloso. Um inquérito foi instaurado na delegacia da cidade com o objetivo de levantar informações que levem à identificação e prisão dos envolvidos neste assassinato.

Por enquanto, as informações colhidas são relatos de testemunhas e familiares, além da perícia feita na cena do crime.

