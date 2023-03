Disque Denúncia pede informações sobre envolvidos na morte de grávida e bebê em Campos

Letycia Peixoto, de 31 anos, e o filho dela Hugo, que nasceu em um parto de emergência depois que a mãe foi baleada, foram enterrados juntos no Cemitério da Paz nesta sexta-feira (3). Mulher foi morta por homens que se aproximaram do carro em que ela estava e atiraram na quinta-feira (2). Disque Denúncia pede informações sobre envolvidos na morte de Letycia Peixoto, em Campos

Divulgação

O Disque Denúncia divulgou um cartaz nesta sexta-feira (3) pedindo informações que possam levar a polícia aos envolvidos na morte de uma mulher grávida de 8 meses em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.

Letycia Peixoto Fonseca, de 31 anos, morreu após ser baleada pelo menos cinco vezes na noite de quinta-feira (2). O filho dela, Hugo, chegou a nascer com vida após um parto de emergência, mas não resistiu e morreu no hospital. Eles foram enterrados nessa sexta-feira em um cemitério particular da cidade.

Letycia foi morta depois que dois homens de moto se aproximaram do carro que ela estava quando chegava em casa no bairro Parque Aurora e atiraram. Segundo a família, o carro era da empresa onde ela trabalhava como engenheira.

A mãe de Letycia estava em pé ao lado do carro e também foi baleada na perna, quando tentou correr em direção aos criminosos. A mãe de Letycia sobreviveu.

O caso é investigado na delegacia do Centro de Campos. O local do crime passou por perícia e imagens de câmeras de segurança estão sendo requisitadas.

A Polícia Civil informou que outras diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime.

O corpo de Letycia foi velado durante a tarde de sexta e os familiares e amigos aguardaram o corpo do bebê, que recebeu o nome de Hugo, para que mãe e filho pudessem ser enterrados juntos.

O pai do bebê estava presente e segurava o caixão com o corpo do bebê. Como mostra a foto abaixo.

Letycia Peixoto, de 31 anos, baleada cinco vezes e o filho dela que nasceu após mãe ser baleada foram enterrados em Campos, no RJ

Monique Teixeira/Inter TV

Quem tiver informações que possam levar aos envolvidos na morte de Letycia podem denunciar através do Disque Denúncia: Central de atendimento: (021) – 2253 1177 / 0300-253-1177. Ou pelo WhatsApp pelo número (021) – 99973 1177 e também pelo aplicativo do Disque Denúncia RJ.

O anonimato é garantido.

O crime

Vídeo mostra momento em que grávida de 8 meses é atingida por tiros, em Campos

O crime aconteceu por volta das 21h na rua Simeão Scheremeth, em Parque Aurora. Câmeras de segurança registraram o momento em que os dois homens aparecem e atiram contra a mulher. A mãe de Letycia estava em pé ao lado do carro que a filha estava e chegou a correr em direção aos criminosos. O homem atirou contra a grávida também atirou contra a mãe dela, que caiu no chão. Veja no vídeo acima.

Depois de cair, a mãe de Letycia se levantou e foi socorrer a filha. As duas foram socorridas por uma familiar e encaminhadas para o Hospital Ferreira Machado, mas Letycia não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.

Ainda na unidade, os médicos realizaram o parto, de um menino. A criança chegou a ser encaminhada para o Hospital Beneficência Portuguesa, mas também não resistiu, morrendo às 8h desta sexta, segundo informações do hospital. A mãe da vítima já teve alta.

Letycia Peixoto Fonseca estava grávida de 8 meses quando foi atingida por vários tiros em Campos

Reprodução redes sociais e circuito de segurança

O tio da vítima contou ao g1 que a família está arrasada e não sabe o que pode ter motivado o crime. Ele afirmou que Letycia não tinha problemas com ninguém e estava no carro da empresa em que trabalhava como engenheira.

“Uma pessoa tranquila, sempre esteve perto de mim, uma paz surreal. Só tenho lembranças boas. Eu tenho uma sensação de dever cumprido como tio, de sempre querer ela bem. E agora é aguardar”, disse o tio.

Vittorio Ferla