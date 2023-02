Distribuidora Atem lança Academia de Vendas

O projeto, inovador, busca capacitar internamente assessores comerciais da empresa para enfrentarem os desafios do mercado INOVAÇÃO – Primeira turma da Academia de Vendas da Atem, durante aula inaugural

Capacitar os assessores comerciais e desenvolver os talentos internos. Com esses objetivos, as equipes de Recursos Humanos e Comercial da Distribuidora Atem lançaram no último dia 15, no Hotel Quality, o projeto inovador da Academia de Vendas. O RH realizou pesquisas internas com os gestores da área comercial que mostraram a importância da qualificação para os times de vendas.

O superintendente Comercial da Atem, Alexandre Ferreira, explica que a ideia da Academia de Vendas é a de capacitar o assessor comercial para enfrentar os desafios do mercado. “O programa visa fornecer conhecimentos técnicos de toda a trilha do combustível que vai da formulação ao uso até a formação de preços”, explica. “O programa foi desenvolvido após pesquisas internas realizadas pelo RH e Comercial, ouvindo o cliente Atem e entendendo os desafios que ele tem no mercado. Com isto, queremos auxiliá-los a ir cada vez mais longe e com consultoria especializada”.

A Academia de Vendas terá duração de 1 ano com vários módulos divididos por áreas específicas. Terá aulas presenciais e online, com palestrantes nacionais, mas também com especialistas da Atem. “O programa será contínuo, de forma que iremos reciclar o conhecimento com o tempo, moldando de acordo com a evolução do mercado ou das necessidades dele”, explica Alexandre Ferreira.

ESPECIALISTA – Marcelo Ortega ministrou aula inaugural da Academia de Vendas

Os primeiros módulos da Academia de Vendas, realizados na área de treinamentos do Coco Bambu, foram Negociação e Argumentação de Vendas, com o especialista em sucesso de vendas, Marcelo Ortega, que elogiou a iniciativa da Atem. “Sou um apaixonado por modelos continuados de educação em Vendas porque o vendedor normalmente se forma na faculdade da vida, mas ao contrário disso dá para fazer ciência em cima de Vendas, colocando processos, métodos que aprimoram o trabalho e o resultado”, ressaltou.

O lançamento da Academia de Vendas foi realizado durante a Convenção de Vendas da Atem, promovida anualmente. A Convenção trouxe como convidado um dos executivos mais influentes do país, segundo a Forbes, João Branco. “Eu valorizo muito as empresas que treinam e capacitam os profissionais, pois isso melhora o currículo do próprio colaborador, a performance da empresa e a prática do mercado como um todo”, comentou Branco.

Alexandre Ferreira ressalta que foram escolhidos nomes de relevância do mercado para ministrarem os módulos, mas que também contarão com os talentos internos. “Entendemos que esta mescla de conhecimentos é muito boa, por que trás o que tem de melhor no mercado, mas também valoriza o colaborador Atem, com o conhecimento que ele possui e ainda mantém forte nossa cultura corporativa e nossa forma de atuar”, destacou.

CAPACITAÇÃO – Um dos executivos mais influentes do país, João Branco palestrou na Convenção de Vendas da Atem

Sobre a Atem – O Grupo Atem, com mais de 30 anos de fundação, é composto por diversas empresas no ramo de combustíveis, logística rodoviária e fluvial, construção naval e refino de petróleo, entre outras. O Grupo está presente em 13 estados do Brasil, possuindo, a Distribuidora, mais de 300 postos franqueados, 7 bases de distribuição ativa, 2 bases em construção e milhares de clientes ativos, além de capacidade de movimentação de 5 bilhões de litros de combustíveis por ano.

