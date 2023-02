Distrito de Piracicaba, Artemis celebra 87 anos com show e pratos típicos

Evento gratuito ocorre neste sábado (11), a partir das 19h, em frente à estação ferroviária. Distrito de Artemis em Piracicaba

Air Drone/Divulgação

Celebrando os 87 anos do distrito de Artemis, distrito de Piracicaba (SP), uma festa vai reunir música e comidas típicas, neste sábado (11), a partir das 19h. O evento é gratuito e ocorre em frente à antiga estação ferroviária do distrito.

A apresentação musical fica por conta do Trio Pira, grupo que se apresentará das 20h às 23h. Já no cardápio, estarão porção de mandioca frita, coxinha de mandioca, pastel, lanches e doces de produção local.

A festa tem realização da associação de moradores de Artemis e apoio da Secretaria Municipal de Ação Cultural (Semac).

Vista aérea da Praça João Alfredo, em Artemis

Michel Barboza/ Air Drone Imagens Aéreas

Vittorio Ferla