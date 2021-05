divampa-la-passione-tra-alessandro-basciano-ed-erjona-sulejmani,-ex-moglie-di-blerim-dzemaili

Lui è Alessandro Basciano, ex di Uomini e Donne e Temptation Island. Lei è Erjona Sulejmani, ex del calciatore Blerim Dzemaili. E tra loro è divampata la passione. Lo dimostrano le foto pubblicate su Instagram dalla coppia, scatti ad altissimo tasso erotico che documentano un pomeriggio al mare. Basciano posta una foto scattata mentre abbraccia la modella 32enne, anche lei ex volto di Temptation Island. Ma è la foto pubblicata da Erjona, e ripresa da Vicolodellenews, a imprimere un marchio bollente sulla conoscenza tra i due: Erjona posa a cavalcioni di Basciano e lo bacia. Dietro di loro, a poca distanza, colui che ha immortalato lo scatto.

Chi è Erjona Sulejmani

Classe 1989, Erjona Sulejmani è una modella albanese diventata nota anche grazie al legame con Blerim Dzemaili, ex calciatore del Napoli e attuale centrocampista del Bologna. Il loro matrimonio si è interrotto nel 2017, si erano sposati appena 3 anni prima. La sua vita segnata da un’infanzia difficile. “All’età di nove anni una bambina che vive la guerra sicuramente si trascina dei traumi. Non è facile… bisogna viverla sulla propria pelle. Sono le esperienze forti che ti fanno crescere, ti formano, ti fanno diventare una guerriera e scoprire parti di te che non pensavi di avere”, aveva raccontato in un’intervista.

Erjona Sulejmani e il matrimonio con Blerim Dzemaili

Dal legame con il centrocampista del Bologna, nel 2015 è nato il piccolo Luan, unico figlio della ex coppia. Dzemaili avrebbe fatto il possibile per conquistarla, addirittura ricorrendo a un espediente: “Vide le mie foto che giravano sui giornali e per contattarmi si spacciò per giornalista con la scusa di un’intervista. Io di calcio non ci capivo un’acca, oggi ancora meno… Inizialmente non accettai perché sa, quando c’è di mezzo un concorso di bellezza sei sempre molto ricercata. (…) Mi scrisse: guarda, ho visto le tue foto, mi sono innamorato di te. Sei bellissima, di origini albanesi come me, parli in italiano, sei perfetta: e ricordati che io un giorno ti sposerò”.