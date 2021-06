Diventerà mamma bis, annuncio a sorpresa: gioia immensa per la cantante

Diventerà mamma bis, annuncio a sorpresa: gioia immensa per la famosissima cantante, in attesa del suo secondo bebè.

Diventerà mamma bis, annuncio a sorpresa: gioia immensa per la famosissima cantante, in attesa del suo secondo bebè. (Fonte Instagram)

È una delle cantanti più amate e famose del mondo. Ed è in dolce attesa del suo secondo figlio! Ma non lo ha annunciato attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram: ben 98 milioni di followers per lei. La cantante è salita sul palco mostrando per la prima volta il pancione!

Un modo dolcissimo per svelare la gravidanza! Successivamente, l’artista ha pubblicato un post sui social, in cui si mostra col pancione abbracciata al suo compagno e collega. Curiosi di scoprire di chi stiamo parlando? Per voi tutti i dettagli di questa bellissima notizia!

Diventerà mamma bis, l’annuncio della cantante è arrivato in modo del tutto inaspettato!

La rapper Cardi B sarà mamma per la seconda volta! La cantante ha mostrato un pancione a sorpresa sul palco dei BET Awards, svelando così la gravidanza. Si tratta del secondo figlio che aspetta dal suo compagno e collega Offset. Con cui, dopo poco, si è mostrata sui social, annunciando ufficialmente la notizia anche sul mondo ‘virtuale’. Ecco il post, che in poco tempo ha ottenuto una pioggia di likes e commenti:

Eh si, una coppia davvero meravigliosa! Anche se, nella loro storia, non sono mancati alti e bassi: più volte si sono separati, arrivando a parlare di divorzio. A quanto pare, però, l’amore a trionfato!

(Fonte Instagram)

I due si sono sposati nel settembre del 2017 e nel 2018 sono diventati genitori della piccola Kulture Kiari Cephus. Offset era già papà di tre bambini, Jordan, Kalea Marie e Kody, nati da relazioni precedenti. Il sesso del bebè che sta per nascere non è stato ancora rivelato. In attesa di scoprirlo non possiamo che mandare i nostri migliori auguri di cuore a questi splendidi genitori!