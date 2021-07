Diventerà mamma, ha mostrato il pancione solo adesso: gioia immensa per l’amata attrice!

L’amatissima attrice è incinta: l’ha annunciato sui social, mostrando il pancione solo adesso: è bellissima!

Soltanto adesso ha mostrato il pancione, Eden Sher, l’amata attrice, è incinta! (fonte instagram)

Una grande gioia per l’amatissima attrice che ha deciso di mostrare il pancione solo adesso. La notizia è stata riportata dalla stessa donna, con un post bellissimo, in cui ha mostrato le foto per la prima volta, insieme a suo marito.

“Preparatevi per un paio di gemelli in arrivo per la stagione 2021″, ha scritto l’attrice a corredo, in modo del tutto inaspettato. Soltanto l’anno scorso, nel mese di luglio, aveva sorpreso i fan pubblicando degli scatti bellissimi, e rivelando in didascalia di essersi sposata. Adesso, l’annuncio del lieto evento è arrivato dopo alcuni mesi e ha emozionato tutti!

E’ incinta, diventerà mamma per la prima volta: gioia immensa per l’attrice!

Ebbene, ve l’abbiamo detto poco fa, anticipando la meravigliosa notizia, l’amatissima attrice Eden Sher è incinta: diventerà mamma per la prima volta. E’ stata lei stessa ad annunciarlo sul suo canale instagram, dove i suoi follower subito si sono affrettati a farle gli auguri.

Eden è un’attrice statunitense famosissima e amatissima, conosciuta soprattutto per aver interpretato il personaggio di Sue Heck nella serie televisiva statunitense The Middle. Impossibile non averla amata e apprezzata, la serie segue le vicende della famiglia Heck, dove ogni giorno, le sorprese e i colpi di scena non mancano e le risate sono assicurate! Ebbene, proprio l’attrice che ha interpretato Sue, ha dato il lieto annuncio e presto sarà mamma.

Soltanto nel 2020, nel mese di luglio, aveva sorpreso i suoi fan, rivelando con tanto di foto, di essersi sposata. Adesso, questa notizia ha mandato letteralmente in visibilio i suoi migliaia e migliaia di follower! Tantissimi auguri alla bellissima attrice Eden Sher!