“Divergenze insuperabili”, Manuel Bortuzzo svela perché è finita con Lulù

Manuel Bortuzzo spiega i motivi dell’addio con l’ex gieffina: cosa è accaduto tra i due

La coppia nata al GF Vip tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè è ufficialmente scoppiata. I due ex gieffini hanno infatti annunciato nei giorni scorsi di essersi lasciati a distanza di pochi mesi dal termine del reality. Senza particolari riferimenti l’ex nuotatore, nel corso di una interessante intervista concessa a TV Sorrisi e canzoni, ha spiegato perché le cose non sono andate per il verso giusto in una storia che ha fatto sognare milioni di giovani italiani, che hanno seguito con grande attenzione gli sviluppi della storia:

Perché ci siamo lasciati? Per divergenze di vedute che non possono essere superate. Ci abbiamo provato, ma la nostra storia resta una bellissima parentesi, non ha saputo trovare riscontro nella vita di tutti i giorni

boccone amarissimo dunque per i fan della coppia nata nel loft di Cinecittà.

L’ex nuotatore parla del film in arrivo: “Sono stato studiato nei minimi dettagli”

Domenica 8 maggio Manuel Bortuzzo vivrà una emozione enorme. Su Rai1 andrà infatti in onda il film Rinascere, che andrà a ripercorrere la vita dell’ex nuotatore, rimasto paralizzato dopo aver ricevuto un colpo di pistola che gli ha stravolto la vita. Parlando a Sorrisi e canzoni l’ex gieffino ha parlato del progetto e della grande interpretazione di Giancarlo Commare, volto noto di serie e fiction di gran successo sul piccolo schermo e che nel film interpreterà proprio l’ex nuotatore: “Alessio Boni è perfetto nel ruolo di mio padre Franco e Giancarlo Commare, anche se è più grande di me, ha studiato nei minimi dettagli i video che mio padre gli ha fornito”.

Manuel Bortuzzo ammette: “Ecco che tappa è stata il GF Vip”

Nei mesi scorsi gli spettatori hanno imparato ad apprezzare Manuel Bortuzzo nella casa del GF Vip. Nel reality è nato l’amore con Lulù, concluso con un annuncio ai fan di recente, ma prendere parte al programma di Canale Cinque è stato molto più profondo: “E’ stata una tappa di meditazione, in cui ho avuto il tempo di approfondire le mie sensazioni e di fare un bilancio”.

