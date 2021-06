diversi-siti-di-governi,-social-network-e-giornali-sono-andati-offline-in-tutto-il-mondo

Dal New York Times al governo britannico, moltissimi siti risultano al momento non raggiungibili, compresi quelli di piattaforme come Reddit e Twitch

Foto: screen da Twitch

Decine di siti in tutto il mondo sono andati offline per diversi minuti intorno alle 12 di oggi. Tra i siti che sono stati momentaneamente non raggiungibili ci sono stati quelli di grandi giornali e riviste come New York Times, Guardian, Financial Times e Vogue, oltre ad altri siti di media. Sono stati colpiti e sono andati down anche piattaforme come Twitch e social network come Reddit, oltre a siti governativi come quello britannico a dimostrazione della vasta portata dell’problema. Il messaggio più ricorrente nel tentivo di connettersi a queste pagine recitava “Error 503 Service Unavailable”.

Dopo l’accaduto il fornitore di servizi cloud Fastly ha scritto sul proprio sito di avere identificato un problema interno che stava cercando di risolvere. Poco prima delle 13 Fastly ha comunicato di avere risolto il problema, avvertendo gli utenti di un possibile sovraccarico dei siti appena tornati online.

Non si conoscono ancora le precise cause che hanno portato tutte queste pagine offline. Una prima ipotesi, non confermata, è che si sia trattato di un attacco hacker.

(articolo in aggiornamento)