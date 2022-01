divorzio-michelle-hunziker,-eros-ramazzotti-confessione-choc:-“colpa-mia,-ecco-chi-le-ho-presentato”

I pettegolezzi riguardo la separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si rincorrono e ogni giorno spuntano le parole di un nuovo protagoniste nella vicenda. Oggi a parlare è Eros Ramazzotti, ex marito della show girl con cui è rimasta in buonissimi rapporti. I due si sono incontrati nel 1995 a Milano. Dopo un concerto del cantante famosissimo, i loro sguardi si sono incrociati per non lasciarsi più. Si è trattata di una passione travolgente, un amore lampo che li ha portati a prendere subito decisioni importanti. Infatti, già al termine del 1996, il 5 dicembre, nasceva Aurora, frutto del loro amore.

La storia tra Michelle Hunziker ed Eroz Ramazzotti è continuata e dopo due anni dalla nascita della primogenita, il 24 aprile del 1998, i due si sono sposati. Il matrimonio è durato 4 anni ma nel 2002 è finito definitivamente. Appena si è saputa la notizia della separazione da Tomaso Trussardi, subito gli amanti del gossip hanno ipotizzato un ritorno di fiamma. Del resto, le coppie famose fanno sempre sognare il pubblico italiano, che non ha mai dimenticato l’emozione del cantante, quando cantava Più bella cosa per la sua bella show girl. Ma sembra che tra i due ci sia soltanto un’amicizia.

A chiarire la questione è intervenuto lo stesso Eros Ramazzotti che ha deciso di smentire i pettegolezzi tramite la sua pagina Instagram. le voci erano incrementate per il fatto che soltanto da poco il cantante è rimasto single, dopo aver chiuso il suo secondo matrimonio con Marica Pellegrini. Lei era stata vista per le strade di Milano chiacchierare proprio con Tomaso Trussardi. Un incontro che aveva subito dato a pensare che i due volessero discutere della situazione tra i loro partner. Ma il cantante afferma con convinzione di essere esclusivamente un amico per Michelle Hunziker.

“Nessun ritorno di fiamma. Per lei ci sono e ci sarò sempre. Mi auguro che affronti con la tenacia e la grinta di sempre le difficoltà che spesso la vita mette davanti a ciascuno di noi. Le sono vicino e le ho anche suggerito di affidarsi al mio istruttore di arti marziali per scaricare le tensioni ed energie negative. Le indiscrezioni circolate circa un mio ipotetico ritorno con Michelle non corrispondono alla realtà. Tra me e la madre della mia adorata Aurora non c’è stato alcun ricongiungimento sentimentale né una ritrovata passione.” Solo rispetto e amicizia, per amore della loro bambina.

“Con Michelle, una volta superato il dolore della fase iniziale del nostro addio, per amore di Aurora e dei sentimenti che abbiamo vissuto, siamo stati capaci di recuperare il bello e il buono che ci siamo dati. Canalizzando i nostri sentimenti in un’amicizia sincera e solidale”. Chi ha seguito Michelle Hunziker negli ultimi mesi ha potuto ben vedere che la show girl ha seguito il consiglio del suo ex marito e si è dedicata moltissimo alle arti marziali. per seguire una lezione, il 26 dicembre, ha anche rinunciato all’incontro annuale della famiglia Trussardi per le festività. La crisi andava sicuramente avanti da molto tempo.

Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Divorzio Michelle Hunziker, Eros Ramazzotti confessione choc: “Colpa mia, ecco chi le ho presentato” proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.