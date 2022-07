Divorzio Totti Blasi, il tradimento di Francesco e il figlio fuori dal matrimonio. L’indiscrezione bomba, ecco la verità scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

Il gossip sulla separazione Totti-Blasi è inarrestabile. Tutte le testate giornalistiche di cronaca rosa non fanno altro che parlare della coppia e di svelare alcuni retroscena sulla crisi tra i due coniugi. L’ultimo riguarda proprio il capitano della Roma. Si tratterebbe di un suo tradimento avvenuto pochi giorni prima del matrimonio, la cosiddetta ‘scappatella’ dalla quale, però, ci sarebbe stata una gravidanza. Ecco tutti i dettagli.

In realtà, ciò che sta uscendo fuori nelle ultime ore è un fatto accaduto 17 anni fa, pochi giorni prima del matrimonio della coppia storica. Ad oggi, però, si sta facendo luce sulla verità. Era il 2005, Totti ed Ilary erano fidanzati da tre e anni e a breve sarebbe avvenuto il fatidico giorno del matrimonio. La Blasi era incinta e aspettava il loro primogenito, Christian. Ebbene, l’allora re dei paparazzi, Fabrizio Corona, assieme a Lele Mora, sganciarono una vera e propria bomba: il tradimento di Francesco a pochi giorni prima delle nozze.

La persona con cui Totti avrebbe tradito Ilary sarebbe stata Flavia Vento. Si disse che aveva trascorso una notte insieme e che, addirittura, la showgirl aspettasse un figlio dal capitano della Roma. In realtà, all’epoca, non si trattava solo di gossip poiché fu stesso la Vento a lasciare alcune dichiarazioni molto fraintendibili, quasi come se lo scoop volesse lanciarlo lei. Ovviamente per Ilary si trattò di fake news tanto che, alcuni giorni dopo, diventò la moglie del suo Francesco nella chiesa sita in pieno centro di Roma, in diretta Sky e con un’enorme folla di romanisti che li acclamavano.

In seguito, stanco delle continue speculazioni sulla vicenda, Totti intervenne con alcune dichiarazioni circa l’incontro con Flavia. “La verità è che ho conosciuto la Vento una sera in cui Ilary non c’era. Lei mi viene presentata, è una ragazza carina, parliamo qualche minuto e poi, come succede in queste situazioni piene di gente, ci separiamo perché sia lei sia io abbiamo incrociato nuove persone da salutare. Poi un secondo incontro, a breve distanza dal primo. La settimana successiva sono con gli amici […].

Mi segnalano che a un altro tavolo c’è una ragazza che sta cercando di attirare la mia attenzione. È la Vento. Saluti e sorrisi da una parte all’altra della sala, senza alzarsi per venirsi incontro, poi ciascuno si dedica alla propria compagnia. Me ne vado a casa a dormire. Ecco, nella sua versione quella è la notte incriminata”. Così, Totti terminò il suo racconto, molto dettagliato, sulla vicenda. La verità, in realtà, fu che allora la Vento era una ragazzina che cercava le luci dei riflettori e di entrare a far parte del mondo dello spettacolo.

Infatti, poco dopo le dichiarazioni del pupone, fu lei stessa a confermare la realtà dei fatti. Il tutto era solo uno scoop messo in piedi dall’inarrestabile Corona per far si che lei potesse emergere. Dunque, a quanto pare, nessun tradimento. Secondo i racconti di tante persone vicine alla coppia, Francesco è stato sempre innamoratissimo della sua Ilary e, addirittura, fosse stato per lui non sarebbero mai giunti alla separazione. Commentate con noi la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

