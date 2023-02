DJ Congélateur arrêté par la police et placé en garde à vue: une peine de 4 ans

L’artiste-chanteur ivoirien, Koffi Kouakou Elias alias Dj Congélateur, a été arrêté par la police ivoirienne hier jeudi et placé en garde à vue, a appris Abidjan.net vendredi de source policière.

Cette arrestation de Dj Congélateur intervient après l’incident survenu le 08 février dernier à Life Radio où au cours d’une émission diffusée en direct sur les réseaux sociaux, l’artiste avait été aperçu en train d’embrasser une fillette.

Cette attitude de Congélateur avait indigné l’opinion publique ivoirienne et la direction de Life Radio qui a exprimé ses

” sincères regrets ”.

Jeudi dernier, la Haute autorité de la communication audiovisuelle ( HACA), le régulateur de la communication audiovisuelle en Côte d’Ivoire, a regretté à son tour, cet incident.

Par ailleurs, elle a fait des recommendations à la radio incriminée afin d’éviter que se reproduisent la diffusion et la publication d’images susceptibles de heurter la sensibilité du public, et que la présence des enfants à l’antenne soit strictement encadrée, conformément aux dispositions de la Décision n°2014-001/HACA du 10 avril 2014 relative à la Protection des Enfants et des Adolescents dans les Médias audiovisuels.

Le mercredi 08 février dernier, rappelle-t-on, à la pause publicitaire de l’une des émissions de Life Radio, filmée et retransmise en direct sur les réseaux sociaux, l’une des caméras de la radio a capté, l’invité Koffi Kouakou Elias alias DJ Congélateur en train d’embrasser une fillette dont le père est l’un des chroniqueurs de l’émission.

DJ Congélateur est très adulé ces derniers par le public ivoirien avec son concept ” Y’a caillou dans ton Zoreille ”. une peine de 4 ans

L.Barro