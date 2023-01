DJ que disparou canhão de confetes contra o próprio rosto retorna aos shows após acidente

DJ Flavinha sofreu queimaduras de primeiro grau no queixo e no pescoço. Volta aos palcos foi em Itapema, no Litoral Norte catarinense. DJ dispara canhão de confetes no rosto em Balneário Camboriú

Uma semana após sofrer queimaduras e sangrar durante um show ao disparar acidentalmente um canhão de confetes contra o rosto, a artista Flávia Ribeiro, conhecida como DJ Flavinha, retornou aos palcos após o ocorrido no sábado, 21 de janeiro, em Balneário Camboriú, no Litoral Norte.

A primeira apresentação depois do susto aconteceu na noite de sexta-feira (27) em uma boate da cidade vizinha de Itapema. “Acredito que se não eu desisti em cima do palco cantando, com dor, não vai ser com ferimento que eu vou desistir”, disse.

O vídeo do acidente foi compartilhado pela DJ Flavinha nas redes sociais e nas primeiras 48 horas teve mais de 18,5 milhões de visualizações apenas no TikTok.

Ela seguiu com o show mesmo sangrando e logo após recebeu atendimento médico. Contou ainda que as lesões no queixo foram amenizadas e que segue apenas tratando de queimaduras de primeiro grau no pescoço.

Uso de canhão de confete que feriu DJ Flavinha em show em SC não é recomendado, dizem bombeiros

Primeiro show de DJ Flavinha após acidente com canhão de confetes

Sobre o retorno, a artista se emocionou com o carinho do público e diz ter ganhado novos fãs nessa última semana, muitos deles preocupados com o estado de saúde e a incentivando na carreira.

“Vieram me abraçar, me desejar coisas boas. Recebi bastante mensagens positivas. Sou muito grata pelo carinho, atingi bastante fãs. Deixaram que viraram meus fãs que estão me seguindo e acompanhando e que esperam pela minha recuperação, que seja boa”, declarou.

DJ Flavinha declarou que a agenda não foi suspensa e recebeu vários convites para shows após o incidente.

DJ mostrou ferimentos após ser atingida por canhão de confetes

Redes Sociais/ Reprodução

Equipamento não é recomendado pelos Bombeiros

O uso de canhões de confetes, como aquele que feriu a DJ Flavinha, não é recomendado pelo Corpo de Bombeiros de Santa Catarina.

Segundo a corporação, “falta uma normatização específica” para o uso do equipamento, que apresenta riscos de ferimentos.

O g1 SC tentou contato com o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), responsável pela regulamentação de produtos, que informou que o equipamento não faz parte do escopo do órgão.

Diretor do Procon em Florianópolis, Alexandre Farias Luz explica que o canhão de confetes, quando não apresenta na composição pólvora, material explosivo, pode ser vendido em qualquer loja de artigos festivos.

Ele destaca, no entanto, que o utensílio costuma armazenar um gás que pode causar queimaduras em contato com a pele. “Tem um poder de expelir os confetes com mais potência”, explica.

Apesar da falta de normatização específica, o equipamento precisa ter disponível informações sobre faixa etária indicada e instruções de utilização no manual ou na embalagem. A empresa também precisa ser cadastrada.

Mata