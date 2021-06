DL Sostegni – On. Mammì (M5S): 7 emendamenti dedicati a operatori sanitari e alla tutela delle coppie nei percorsi di Pma

“Per cercare di offrire un’assistenza più efficace ai cittadini e tutelare maggiormente gli operatori sanitari ho presentato 7 emendamenti al DL Sostegni, a partire dalla proposta già avanzata in altri provvedimenti, tesa ad allentare il vincolo di esclusività per gli infermieri dipendenti del SSN nell’ambito delle attività di recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero e delle prestazioni ambulatoriali sospese durante la pandemia -spiega la deputata Stefania Mammì – Sempre al fine di potenziare il sistema delle cure primarie territoriali e anche per contrastare la carenza di personale infermieristico ho proposto l’aumento del numero dei posti disponibili per l’accesso ai corsi di laurea in infermieristica per l’anno accademico 2021/2022.

Mentre, per i professionisti sanitari in quiescenza impiegati nella somministrazione dei vaccini anticovid-19, ho presentato un emendamento in cui propongo la modifica della disposizione di cui all’art. 3-bis del Decreto Legge 2/2021, nella parte in cui si prevede la sospensione dell’erogazione del trattamento previdenziale per le mensilità per cui l’incarico sarà retribuito.

Ho presentato anche tre emendamenti dedicati al contrasto al fenomeno della denatalità e alla tutela delle coppie che intendono accedere alle cure per l’infertilità prevedendo in particolare progetti volti a implementare lo sfruttamento delle nuove tecnologie di telemedicina anche nell’ambito dei percorsi di procreazione medicalmente assistita; in un altro emendamento ho infine previsto la possibilità di portare in detrazione il 50 % delle spese sostenute dalle coppie per l’accesso ai percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali nell’ambito della PMA, nel caso in cui le liste di attesa presso le strutture del Servizio sanitario nazionale non consentano la presa in carico degli utenti nei tempi necessari, o comunque superino la durata di sei mesi di attesa”, conclude la deputata Mammì.

