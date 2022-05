dmitry-kiselev-ha-descritto-lo-scenario-dell’annientamento-nucleare-della-gran-bretagna

Il conduttore della tv russa Rossija 1 Dmitry Kiselyov, in una trasmissione andata in onda pochi giorni fa, ha illustrato agli spettatori le potenzialità del missile sottomarino Poseidon “Perché minacciare la sconfinata Russia con armi nucleari stando seduti, in generale, su una piccola isola. Quest’isola è così piccola che basta un solo missile RS-28 Sarmat per affondarla…

