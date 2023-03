DNIT começa obra de recuperação na BR-226 que deve durar 10 dias

Trecho bloqueado fica entre Wanderlândia e Darcinópolis, no norte do Tocantins. Desvios aumentam viagens em mais de 100 quilômetros. Trecho da BR-226 está toltamente interditado

As obras de recuperação na BR-226, entre Wanderlândia e Darcinópolis, começaram neste sábado (25). O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que a previsão de terminar os reparos é de 10 dias, dependendo das condições climáticas. Trecho segue totalmente interditado.

O trecho está bloqueado desde o último domingo (19), quando o aterro da pista rompeu devido às chuvas fortes. Para completar a viagem, o DNIT sugere duas rotas alternativas. Na tarde deste sábado, aconteceu um acidente em um desses desvios, que passa por Angico, deixando o trânsito lento. Um caminhão de bebidas tombou, formando uma grande fila de veículos na região. Ninguém ficou ferido.

Desvios

Na primeira rota, o motorista deve seguir a seguinte orientação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e Polícia Rodoviária Federal (PRF):

Seguir pela BR-153 e pegar o primeiro trevo;

Em Wanderlândia, passando pela TO-010 (passando pelo centro dos Borges e Sororoca) até Ananás;

Seguir pela TO-210 até Angico e TO-134 até Darcinópolis retornando para a BR-226.

Os órgãos também orientam a não utilizar a TO-416 (de Santa Fé a Riachinho).

Primeiro desvio da BR-226 passa por Ananás e Angico

A segunda rota pode ser feita da seguinte forma:

Seguir pela BR-153 no trevo com a Avenida Filadélfia de Araguaína (TO), passando pela TO-222 até Filadélfia;

Pegar a travessia de balsa para Carolina (MA), pela BR-230 em direção a Estreito (MA).

Segunda rota faz desvio da BR-226 pelo Maranhão

