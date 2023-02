Do Dolores pra rua: com trio elétrico e banda, Bloco do Amor leva cores e diversidade para a segunda de Carnaval em Piracicaba

Criado em 2019, grupo vai desfilar com estandartes com mensagem de acolhimento e distribuir óculos coloridos para realçar o visual do cortejo. Concentração ocorre na Praça da Boyes, às 18h. Bloco do Amor surgiu em 2019 em Piracicaba

Arquivo pessoal

Não apenas amores surgem da vida noturna em bares, como também blocos de carnavais. E o Bloco do Amor é a prova viva disso em Piracicaba (SP). O grupo, que foi criado em 2019 dentro do popular bar Dolores House, é a atração do Carnaval da cidade nesta segunda-feira (20). A concentração será às 17h, na Praça da Boyes, e o cortejo sai às 18h30, seguindo até o Largo dos Pescadores.

Para o cortejo desse ano, o bloco escolheu o tema “diversidade”, para mostrar o Carnaval da pluralidade e da igualdade.

“A gente espera um Carnaval alegre, com boas vibrações, da mistura, da diversidade, da igualdade, do respeito. Um carnaval para todas as tribos, todos os gêneros, sem discriminação de raça, de cor e religião. Um Carnaval de mistura”, anuncia Frederico Calefo Bertaia, o Fred, proprietário do bar e um dos fundadores do bloco.

Ele também lembra que será um reencontro com a folia, após a pandemia de Covid-19. “Foi um momento difícil para todo mundo, que todo mundo teve de ficar dentro de casa, se cuidando, cuidando da família, agora que passou, é hora da gente botar o pé na rua, curtir todo mundo junto, um Carnaval divertido, todo mundo se abraçando, trocando energia”.

Bloco do Amor surgiu dentro do Bar Dolores, em Piracicaba

Bloco do Amor

O cortejo vai contar com a apresentação da cantora Tassia Guarnieri e banda em um trio elétrio, com repertório diversificado, com músicas tradicionais de Carnaval, axé e samba.

“Também foram produzidos alguns estandartes com frases de diversidade, respeito, para dar mais cor ao desfile. A gente também vai contar com a venda de abadás do bloco. E vai distribuir alguns óculos coloridos, esses de festa, para o pessoal usar e deixar o ambiente bem alegre, bem divertido”.

Quem quiser conhecer o bloco previamente pode acessar um clipe que o grupo gravou em um projeto do Sesc. O vídeo da música “Carnaval de Rua: Festa do Povo!” está disponível do YouTube do Sesc Piracicaba.

Bloco da Ema encerra programação

O Bloco da Ema, mais antigo em atividade da cidade, com 18 anos, fecha a programação de Carnaval em Piracicaba. O grupo leva cocos, cirandas e outros ritmos tradicionais do Carnaval pernambucano ao dia derradeiro da folia piracicabana.

A concentração será às 15h em frente ao Espaço da Ema, na Rua Moraes de Barros, 176, Centro, seguindo em cortejo até o Largo dos Pescadores.

Bloco da Ema em Piracicaba, 2019, grupo que fecha o Carnaval em Piracicaba

Edijan Del Santo/EPTV

O desfile dos blocos carnavalescos de Piracicaba tem apoio da Prefeitura de Piracicaba, com o fornecimento de banheiros químicos posicionados nas ruas por onde passam os foliões.

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes acompanhará os desfiles com uma viatura para orientar o trânsito, assim como a Polícia Militar e Guarda Civil Municipal de Piracicaba, fazendo a segurança durante o evento.

VÍDEOS: Veja outros destaques da região

Veja mais notícias no g1 Piracicaba

Ufficio Stampa