Do infantil ao pré-vestibular, Liceu Albert Sabin conta com Programa Bilíngue

Diante do aumento da exigência de formação em, pelo menos, uma língua estrangeira, o Liceu Albert Sabin, de Ribeirão Preto (SP), implementou o Programa Bilíngue, que ensina inglês desde o infantil até o Ensino Médio. O programa propõe desenvolver o conhecimento do aluno na língua inglesa em paralelo ao português, com o objetivo de diversificar e complementar abordagens didáticas que contribuem para a formação acadêmica.

A educação bilíngue do Liceu Albert Sabin trabalha em harmonia através de etapas de desenvolvimento, que torna o processo de aprendizagem natural. De acordo com o colégio, a metodologia de ensino ativa o processamento do aluno desde a educação infantil em relação ao inglês, que é como se fosse uma segunda língua materna.

Apoiado pela investigação e aprofundamento dos conhecimentos às áreas não restritas às matérias abordadas na grade curricular brasileira, o Programa Bilíngue da escola propõe que os alunos explorem diversos assuntos e estudos de forma cativante. A prática busca potencializar a formação de pensamento crítico, o desenvolvimento de curiosidade e criatividade.

O Programa Bilíngue possui formação contínua e completa em inglês até o final do 8º ano do Ensino Fundamental e engloba conhecimento acadêmico, trabalho multidisciplinar, cultura social e educacional com abordagem inovadora.

Para o Sabin, o estudo bilíngue estimula o estudante a buscar novos objetivos de carreira.

Diferenciais

Dentre os diferenciais do programa presente no Liceu Albert Sabin, estão:

Suporte e apoio acadêmico: a escola proporciona, em sala de aula, situações e alicerces para que o aluno possa aplicar o inglês;

Abordagem dupla: aplicação de técnicas de ESL, que utiliza o inglês como segundo idioma, e EMI, que emprega o inglês como forma de instruir e ensinar, assim os alunos adquirem a linguagem de forma mais natural;

Aprendizagem híbrida: traz mais conhecimento para o aluno através da experiência presencial e, também, por meio da tecnologia;

Parcerias internacionais: o programa é alinhado com editoras educacionais como a Oxford University Press e a Cambrige University Press, ambas do Reino Unido, e com a National Geographic (Estados Unidos), conhecida por difundir o conhecimento de geografia e da natureza;

Carga horária e equipe: 200 a 600 horas anuais de aulas e professores nativos e fluentes em inglês.

A programação didática do ensino bilíngue da escola de Ribeirão Preto (SP), contém curso de inglês como língua estrangeira (ESL), com aprovação internacional, ciências, incluindo projetos e experiências e matemática aplicada em inglês (EMI), aulas de artes e música em inglês e preparação diária de rotina de tarefas, organização pessoal e leitura.

O Sabin acredita que a educação bilíngue motiva e envolve os alunos a melhorarem as habilidades acadêmicas e, consequentemente, terem oportunidades construtivas para a carreira no futuro.

