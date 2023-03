AGGIORNAMENTO: È ARRIVATA LA CONFERMA ANCHE DALLE AUTORITÀ COREANE – DO KWON È IN STATO DI ARRESTO IN MONTENEGROSecondo le notizie che arrivano dal Montenegro e tuttora in cerca di conferma ufficiale, Do Kwon sarebbe stato arrestato presso l’aeroporto di Pogdorica. Si sarebbe conclusa così l’avventura da latitante di Do …

L’articolo Do Kwon di Terra Luna è stato ARRESTATO! [LIVE] proviene da Criptovaluta.it®.

Vito Califano