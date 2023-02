Do Oeste Paulista para o mundo: alunos de Etecs e Fatecs colecionam experiências em intercâmbio internacional

Ao longo de quatro semanas, estudantes participam de um curso intensivo de língua inglesa e mergulham na cultura local. Alunos de Etecs e Fatecs do Oeste Paulista participam de intercâmbio internacional entre janeiro e fevereiro

Voar rumo a novos sonhos e aprendizados foi o que fizeram os alunos de Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais do Oeste Paulista. Entre os meses de janeiro e fevereiro, eles participam de um intercâmbio cultural promovido pelo Centro Paula Souza (CPS), que administra as instituições.

Londres, Brighton, Cambridge, Canterbury, Eastbourne e Oxford, na Inglaterra, e Dublin, na Irlanda, são os destinos escolhidos para os 10 estudantes que, ao longo de quatro semanas, mergulham em novas experiências com um curso intensivo de língua inglesa e momentos de lazer para conhecer a cultura local.

Segundo o Centro Paula Souza, eles são divididos em grupos e cada um deles é acompanhado por um monitor, que cuida da organização, programa atividades pela cidade e garante que os estudantes aproveitem ao máximo a oportunidade.

Aluna da Etec Prof. Eudécio Luiz Vicente, em Adamantina (SP), Geovanna Silva Dias, de 17 anos, embarcou em sua primeira viagem internacional. Ao g1, ela ressaltou que, embora sinta falta da família, tem conseguido aproveitar a oportunidade em Cambridge, onde está há duas semanas.

“Tudo aqui é muito mágico, cada dia é uma aventura, e passa muito rápido. Tenho mudado muito em vários aspectos e aberto minha mente para novos pontos de vista. É um estilo de vida completamente diferente do que eu tinha no Brasil. Estou mais independente, mais madura, posso dizer, e muito feliz também”, disse ao g1 a aluna da Stafford House.

Trocas culturais

Já para Rafael Alves Teixeira, da Etec Prof. Adolpho Arruda Mello, em Presidente Prudente (SP), estar hospedado na casa de um londrino possibilita aprender sobre a cultura britânica de forma mais aprofundada, estímulo que se estende à sala de aula, na escola Twin.

“A escola possui uma estrutura muito boa, com profissionais muito competentes. As aulas são todas as manhãs com alunos do Brasil, Turquia, Japão, Itália e França, e, à tarde, intercalam aulas e atividades propostas pela escola, como visitas a museus e pontos turísticos e jogos que objetivam desenvolver algum tipo de habilidade”, salientou ao g1 o estudante, de 17 anos.

Marcos Rangel Rodrigues Zanoni, de 20 anos, é estudante da Fatec Presidente Prudente e também está há duas semanas em Londres, na escola British Study Centres. Ao g1, ele relatou que a experiência tem sido inesquecível.

“É um sonho que está sendo completado. Eu tinha o sonho de ir para um intercâmbio. A língua, aqui, é totalmente diferente do que a gente aprende no Brasil pela questão de que o ensino, aqui, também é diferente. A pronúncia, o jeito de falar deles, são muito rápidos. E a escola é totalmente em inglês. Você precisa aprender, queira ou não”, declarou.

Seleção

Para participar do Intercâmbio Cultural do Centro Paula Souza, os estudantes fizeram uma inscrição e foram selecionados com base na avaliação do melhor aproveitamento acadêmico dos cursos e unidades de ensino de todo o Estado.

Ao todo, foram oferecidas 329 bolsas de estudo, sendo 241 para alunos de Etecs e 88 para estudantes matriculados nas Fatecs.

De acordo com o CPS, estão contempladas no programa despesas com passagens aéreas de ida e volta, hospedagem em casa de família, alimentação, traslado no país de destino, seguro-viagem e ajuda de custo.

Sobre o CPS

Autarquia do Governo do Estado de São Paulo vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Centro Paula Souza (CPS) administra as Faculdades de Tecnologia (Fatecs) e as Escolas Técnicas (Etecs) estaduais, além das classes descentralizadas – unidades que funcionam com um ou mais cursos, sob supervisão de uma Etec –, em cerca de 360 municípios.

As Etecs atendem mais de 226 mil alunos nos Ensinos Técnico, Integrado e Médio. Nas Fatecs, o número de matriculados nos cursos de graduação tecnológica supera 96 mil estudantes.

