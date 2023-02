Do reggae ao funk, saiba como foi o segundo dia de Planeta Atlântida

Armandinho abriu o sábado, que contou ainda com Jão cantando com o público, Ludmilla transitando entre ritmos, Luan Santana em sintonia com a plateia, Ivete Sangalo trazendo de volta sua festa e Matuê divertindo a galera com o pessoal do 30praUm. Vintage Culture encerrou a festa. Ludmilla fez show no segundo dia de Planeta Atlântida 2023

André Feltes/Agência Preview

Se o primeiro dia de Planeta Atlântida levou uma festa de todos os estilos à Saba, em Atlântida, e reuniu quase 40 mil pessoas para a volta do festival após dois anos, o sábado (4) certamente vai deixar os planetários ansiosos para voltar logo. Com shows de Ludmilla, Ivete Sangalo, Luan Santana e muitos outros, o festival encerrou sua 26ª edição em grande estilo.

Saiba como foi o primeiro dia de Planeta Atlântida

A festa começou com Armandinho, atração já tradicional do Planeta. Recordista de participações, o cantor enfileirou hits de seus mais de 20 anos de carreira para um público cativo. Houve romantismo com “Lua Cheia” e “Ursinho de Dormir”, muita dança com “Toca uma Regueira Aí” e “Reggae das Tramanda”, e até Armandinho com ukelele em “Casa do Sol”.

Armandinho no Planeta Atlântida

g1

Enquanto Zaka e Comunidade Nin-Jitsu, com sua sequência de sucessos que unem rock e funk, abriam os trabalhos no Palco Atlântida, Jão subia ao Palco Planeta. Ele começou com “Santo” e fechou com a clássica “Idiota”. “Muito prazer, eu sou o Jão”, se apresentou o cantor na sua primeira interação com a plateia, e disse que estava muito feliz em estar na Saba neste sábado.

Jão no Planeta Atlântida

g1

Ludmilla, a rainha da favela, foi a terceira atração a subir no palco do Planeta Atlântida. A apresentação da funkeira e pagodeira carioca começou com o hit “Favela chegou” botando o público pra pular e dançar desde o início. Durante a apresentação, a cantora passou pelo pop, MPB, sertanejo, funk e pagode. Um dos momentos mais esperados foi a música “Maldivas”, que teve a participação da esposa da cantora, Brunna Gonçalves.

Ludmilla e Brunna no Planeta Atlântida

g1

Luan Santana demonstrou intimidade com a plateia durante sua apresentação. Em constante diálogo com o público, passeou pela carreira e fez a alegria dos fãs. No final do show, o cantor anunciou que todos os ingressos do Planeta 2023 haviam sido vendidos. Depois, com uma bandeira do RS nos ombros, cantou “Querência Amada”. Em pura sintonia com o público, ele ainda anunciou seu Luan City Festival em Porto Alegre e cantou “Meteoro”, seu primeiro sucesso.

Enquanto isso, quem estava no Palco Atlântida pôde acompanhar uma série de shows históricos: Gilsons, banda formada por descendentes de Gilberto Gil, estreou no festival já no início da noite.

Em seguida, a Reação em Cadeia voltou aos palcos com uma apresentação intensa no Planeta, com todos os seus sucessos. Também houve o tributo a uma das bandas mais importantes da história do festival, com o show Charlie Brown Jr 30 anos – em que membros originais da banda se unem ao vocalista Egypcio, do Tihuana, para homenagear Chorão e seu grupo.

Ivete Sangalo no Planeta Atlântida 2023

André Feltes/ Agência Preview

Ivete Sangalo fez um show com clássicos desde o tempo da Banda Eva e novos sucessos. As primeiras músicas foram as conhecidas “Tempo de alegria”, “Abalou”, “Sorte grande”, “Festa”, “Acelerae” e os novos sucessos “Cria da Ivete” e “Tá solteira”.

A cantora não parou nem um minuto de cantar e dançar, chamando o público para participar. Em um dos momentos do show, pegou um violão e começou a entoar “Eva”, um dos principais sucessos da carreira, de forma lenta. Em seguida, largou o instrumento e transformou o Planeta Atlântida em uma grande festa de carnaval.

“Tenho o planeta como minha casa. Já perdi as contas de quantas vezes subi nesse palco. E todas as vezes foi muito maravilhoso. Não sou Ivete Sangalo, sou Ivetchê”, disse ao público durante o show.

Matuê & 30praum também fizeram um show cheio de hits e animaram o público até o fim. O cantor abriu o show com “Máquina do Tempo” seguido de outros sucessos como “Vampiro” e “É sal”. A apresentação terminou com “777666”.

E a 26ª edição do Planeta Atlântida terminou com a música eletrônica de Vintage Culture, que botou todo mundo para dançar depois de mais de 20 horas de música nos dois dias de festival. E o público mostrou que não estava cansado. Agora, é guardar a energia para a próxima edição!

Matuê no Planeta Atlântida.

g1/Reprodução

VÍDEOS: Tudo sobre o Planeta Atlântida

Vittorio Ferla