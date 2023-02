Doadoras de leite materno têm direito à isenção de inscrição no concurso da educação no Tocantins

Benefício é dado a mulheres que já participaram ou que estão participando dos programas. Inscrições do concurso abriram nesta segunda-feira (13). Concurso público

Pixabay/Reprodução

Mulheres doadoras de leite materno podem solicitar a isenção da taxa de inscrição do concurso público da educação do Tocantins. O edital retificado foi publicado no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (13). As inscrições estão abertas até o dia 16 de março, com taxa de R$150.

Confira o edital aqui

Para fazer o pedido de isenção, a candidata deve ter participado de programas de aleitamento materno no período de dois anos anteriores, de 2021 a 2023. A comprovação de doação de leite materno será feita por meio de apresentação de documento expedido pela entidade coletora, com o nome completo da doadora, CPF e os dados referentes à doação. Esses documentos devem ser apresentados no ato da inscrição.

Pessoas de baixa renda inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e eleitores que tenham prestado serviço eleitoral também tem direito à isenção da taxa de inscrição. Além desses públicos, candidatos às vagas de professor na educação indígena também estão isentos.

Mais de 5 mil vagas

O concurso oferece 5.164 vagas, sendo 5.021 para a Educação Básica e 143 para a Educação Indígena. O salário inicial é de R$ 4.826,20. A seleção terá uma fase, dividida em duas etapas. A primeira é de provas objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório. A segunda é avaliação de títulos, de caráter unicamente classificatório.

As vagas são para professores de Português, Matemática, História, Geografia, Ciências Biológicas, Artes, Educação Física, entre outras. As provas serão aplicadas nas cidades de Araguaína, Araguatins, Arraias, Gurupi, Miracema do Tocantins, Palmas e Paraíso do Tocantins. A aplicação das provas está prevista para o dia 11 de junho.

