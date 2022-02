doc-nelle-tue-mani-2,-alice-arcuri-decide-di-rivelare:-“luca-argentero-era-…”

Manca sempre meno alla messa in onda di una nuova puntata con la celebre fiction di Rai 1 ‘Doc-Nelle Tue Mani‘ prevista per il prossimo giovedì 3 marzo 2022. Una fiction di grande successo che in questa seconda stagione vede protagonista anche la celebre attrice Alice Arcuri che si è recentemente raccontata in un’intervista rilasciata a Oggi nel corso della quale ha parlato del suo personaggio e rivelato alcuni retroscena.

Alice Arcuri grande protagonista della seconda stagione di Doc-Nelle tue mani

Alice Arcuri in Doc-Nelle tue mani 2 interpreta una donna di nome Cecilia Tedeschi. E nello specifico stiamo parlando del Primario del reparto di Medicina Interna. Una donna che appare agli occhi degli altri cinica, determinata ma anche calcolatrice che non rinuncia ai tacchi alti. E proprio a tal proposito l’attrice nel corso di una recente intervista rilasciata a Oggi ha rivelato “E’ una questione di rumore e immaginario: la donna coi tacchi alti è una dominatrice, ma per me erano un incubo”. Alice Arcuri ha poi proseguito facendo una particolare e simpatica rivelazione. “Chiedevo: ‘Ragazzi, se non inquadrate i tacchi posso mettermi in ciabatte?’. Luca Argentero era inorridito”, questo il racconto dell’attrice.

Alice Arcuri commenta il suo personaggio

L’intervista a Oggi è poi proseguita con un commento, da parte dell’attrice, sul personaggio da lei interpretato. Una donna che appare a molti cattiva e cinica ma a proposito della quale Alice Arcuri ha dichiarato “Cecilia non è cattiva, è una donna piena di contrasti. Dura e forte ma malinconica”. L’attrice ha poi rivelato, sempre nel corso della stessa intervista, di essersi trovata bene sul set di Doc e in particolar modo ha fatto riferimento all’attrice Matilde Gioli con la quale sembrerebbe aver riso molto.

I motivi del successo di ‘Doc-Nelle tue mani’ secondo l’attrice Alice Arcuri

Doc- Nelle tue mani puntata dopo puntata riesce ad ottenere sempre incredibili ascolti. E proprio per tale motivo viene considerata una delle fiction di maggiore successo del momento. Ma, quali sono i motivi legati a tale successo? A rivelare il suo personale pensiero è stata proprio l’attrice Alice Arcuri che intervistata da Oggi proprio a proposito di Doc ha dichiarato “Commuove, fa ridere, è empatico”. Ai telespettatori non rimane che attendere la messa in onda della prossima puntata prevista per giovedì 3 marzo.