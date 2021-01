doc-nelle-tue-mani-2-slitta,-riprese-ferme:-“situazione-complicata”

La seconda stagione, attesissima, di Doc – Nelle tue Mani, potrebbe arrivare sui nostri schermi più tardi del previsto. Ecco tutte le ultime notizie sull’amata serie di Rai Uno.

Quanto tornerà sugli schermi Doc – Nelle tue Mani?

E ‘stato il grande successo televisivo del 2020, ma ora l’attesissima seconda stagione di Doc – Nelle tue Mani potrebbe slittare. Non c’è ancora infatti una data ufficiale per l’inizio delle riprese. Qualche mese fa, alla fine della prima stagione, Viale Mazzini ha annunciato marzo 2021 come data d’inizio, oggi sempre meno fattibile. Doc – Nelle tue Mani è stato un enorme successo di pubblico e di critica, con Luca Argentero e Matilde Gioli sugli scudi. Dunque il ritardo previsto per le riprese non dipende in nessun modo ad un ripensamento della Rai.

Chiaramente lo slittamento delle riprese avrà ripercussioni sulla messa in onda. Mentre nel piano iniziale la seconda stagione della fiction sarebbe dovuta andare in onda nell’inverno di quest’anno, è probabile che si arriverà al 2022. A rivelare questa indiscrezione è stato l’attore Pierpaolo Spollon , tra i protagonisti della fiction. In un’intervista rilasciata a Fanpage , l’attore veneto ha infatti spiegato: ” Il ritorno sul set sta slittando. Non si sa ancora quando riprenderanno le riprese. La situazione non è semplicissima”.

Leggi anche —-> Che Dio Ci Aiuti, Spollon in cattivi rapporti con Diana Del Bufalo: l’attore spiega i motivi

Leggi anche —-> Ornella Vanoni e Gino Paoli, perché è finita? La verità sull’addio

L’emergenza Coronavirus al centro della nuova stagione

Dietro le difficoltà aggiunti dei contagi e le nuove restrizioni per combattere l’emergenza Covid. L’anno scorso, per la pandemia, la prima stagione è stata spezzata in due tronconi andati in onda a distanza di diversi mesi l’una dall’altra. Gli attori, l’anno scorso, sono tornati sul set in estate , quando i contagi erano drasticamente diminuiti. Si spera che possa avvenire lo stesso quest’anno, o magari anche in primavera.

Ma cosa vedremo nella prossima stagione di Doc – Nelle tue Mani? I medici protagonisti della fiction possono confrontarsi con l’emergenza Coronavirus. Ci sarà la possibilità per il grande pubblico di avere un’immagine di quello che è accaduto nelle fasi più devastanti della pandemia. E quello che accade tutt’ora. Un esperimento che, negli Stati Uniti, è già stato fatto dalla serie Grey’s Anatomy.

The post Doc Nelle tue mani 2 slitta, riprese ferme: “Situazione complicata” appeared first on Solonotizie24.