doc-nelle-tue-mani-2:-tre-nuovi-attori-nel-cast-e-quando-va-in-onda

Sono iniziate lo scorso 17 maggio, tra Roma e Milano, le riprese della seconda stagione di Doc-Nelle tue mani. Confermato nel ruolo del protagonista Andrea Fanti l’affascinante e talentuoso Luca Argentero. Tante le new entry nel cast, come annunciato da Francesco Arlanch, lo sceneggiatore della serie Rai campione di ascolti, al settimanale Di Più Tv.

Come noto da tempo la new entry principale di Doc 2 è Giusy Byscemi. Dopo aver passato qualche anno lontano dal set per dedicarsi alla famiglia l’ex Miss Italia ha ripreso in mano la sua carriera da attrice. Archiviata la sesta stagione di Un passo dal cielo è ora pronta a movimentare anche le trame di Doc-Nelle tue mani.

Giusy Buscemi indosserà i panni di una una dottoressa del Policlinico e con il suo ingresso si apriranno nuove storie. Tra i nuovi attori pure Alice Arcuri e Marco Rossetti, che ricopriranno i ruoli di due giovani medici. L’Arcuri è un’interprete teatrale, proveniente dal Teatro Stabile di Genova.

Inutile negare che Doc-Nelle tue mani è una grande occasione professionale per Alice Arcuri. Marco Rossetti, invece, non è nuovo al piccolo schermo: di recente lo abbiamo visto accanto a Raoul Bova in Buongiorno mamma. Ma nel suo curriculum tante altre fiction: Distretto di Polizia, RIS, Squadra Mobile, Il cacciatore, Speravo de morì prima.

Il creatore Francesco Arlanch ha inoltre anticipato che nella seconda stagione di Doc le vicende sentimentali del protagonista Andrea Fanti riserveranno sorprese. Continuerà ad essere conteso dall’ex moglie Agnese e dalla sua collega ed ex amante Giulia.

Su tutto e tutti incombe però il Covid che sconvolgerà le vicende della serie Rai, come ha sconvolto le vite di molte persone. Ci saranno addirittura delle uscite clamorose e a quanto pare uno dei medici morirà (si parla con una certa insistenza del dottor Lazzarini, a cui presta il volto Gianmarco Saurino).

Queste le parole dello sceneggiatore alla rivista edita da Cairo Editore:

“Affronteremo questo tema con un tono di speranza e ottimismo, visto questo momento di rinascita che stiamo vivendo. La seconda serie dovrebbe andare in onda nei primi mesi del prossimo anno”

Le riprese andranno avanti fino al prossimo novembre. Intanto la Rai dal 24 giugno trasmetterà in replica l’intera prima stagione di Doc-Nelle tue mani.