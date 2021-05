Doc Nelle Tue Mani 2, Un Attore Fa Già Una Grossa Anticipazione FOTO

Sono in tanti ad attendere il ritorno sugli schermi di Doc Nelle tue mani 2. Ed un membro del cast manda un messaggio ai fans sui social. Doc Nelle tue mani 2 è realtà. La acclamatissima fiction di Rai 1 a tema medico con protagonista Luca Argentero farà ritorno sugli schermi nei prossimi mesi. Con tutta probabilità ad inizio 2022.

Luca Argentero in Doc Nelle tue mani 2 Foto screenshotE le riprese sono cominciate ufficialmente nella giornata di lunedì 17 maggio 2021. E non mancano alcune testimonianze dirette da parte degli attori che fanno parte del cast, i quali hanno rilasciato dei messaggi per i propri followers.

Oltre allo stesso Luca Argentero, anche Pierpaolo Spollon – che in Doc Nelle tue mani 2 continuerà a dare le proprie fattezze al personaggio di Riccardo – ha voluto coinvolgere i propri ammiratori attraverso un post su Instagram.

Eccolo ritratto in uno scatto mentre si acconcia i capelli con accanto a sé una parrucchiera. Lui scrive: “You know what I mean. Primo giorno e primo spoiler”.

Con lo spoiler che probabilmente sta ad indicare un suo cambio di acconciatura. Lo hanno imitato pure Giovanni Scifoni ed Argentero. Quest’ultimo si mostra in camice e sarebbe decisamente complicato, per qualcuno che non sapesse chi sia, distinguerlo da un medico vero.

Perché è una fiction di successo: c’entra la pandemia L’attore originario di Torino ha ottenuto una enorme popolarità dopo la prima stagione della serie televisiva.

La sua interpretazione aveva riscosso un grandissimo successo, andando ad arricchire un curriculum già di tutto rispetto. Per lui è stata l’ennesima soddisfazione di una carriera destinata a durare ancora a lungo.

Il 43enne piemontese aveva portato conforto a tanti con la prima stagione di Doc Nelle tue mani, mandata in onda alla terza settimana del lockdown totale che venne istituito a marzo del 2020.

Fu veramente un qualcosa alla stregua di un messaggio di speranza, in un periodo in cui la paura assalì tutti per via della pandemia e non si aveva una idea precisa di contro cosa si stesse lottando.

La seconda parte della prima stagione tornò poi in tv tra ottobre e novembre. Ora le gesta del dottor Andrea Fanti torneranno in televisione.

